CopStories (9/10) - Kopfschüssler

Holger Schober (Roman Mohácsi), Maddalena Hirschal (Susanne).

Quelle: ORF

Bis sich herausstellt, ob und wie diese Vorfälle miteinander zusammenhängen, dauert es eine Weile. Währenddessen wird Florian in einen Unfall mit einem Mopedfahrer verwickelt und für dessen schwere Verletzungen verantwortlich gemacht.



Da Florian auch noch Probleme mit seiner Ex hat, schmeißt er beinahe alles hin. Mathias und Helga werden in eine Wohnung gerufen, in der sich Verwesungsgeruch ausbreitet, allerdings keine Spur von einer Leiche zu finden ist.



Eberts bekommt wegen der Festnahme von Volkan disziplinäre Probleme und Altan muss einmal mehr mitansehen, wozu Dogan in der Lage ist.