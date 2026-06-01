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Auf dem Bild sitzen zwei Personen an einem Tisch. Der Tisch ist mit einer Tischdecke in blauen und gelben Streifen gedeckt. Die Umgebung hat eine düstere, gedämpfte Beleuchtung, die eine ruhige, aber angespannte Atmosphäre schafft. Die linke Person ist eine Frau mit langen, dunklen Haaren, die leicht gewellt sind. Sie trägt ein enges, blaues Oberteil mit Spaghetti-Trägern und hat eine nachdenkliche Miene. Ihre rechte Hand berührt ihre Schläfe, während sie den Blick seitlich nach oben richtet. Die rechte Person ist ein Mann, der eine schwarze Lederjacke und ein dunkles Hemd trägt. Er hat kurze, glatte Haare und sitzt aufrecht, mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Vor beiden Personen stehen Gläser, die vermutlich mit einem alkoholischen Getränk gefüllt sind. Im Hintergrund sind unscharfe Konturen sichtbar, die den Eindruck einer geschlossenen, intimen Umgebung vermitteln. Ein Rauchschleier schwebt leicht über dem Tisch, was die Atmosphäre verstärkt.

Film

CopStories (9/10) - Kopfschüssler

Eine ungewöhnliche Häufung von seltsamen Drogenvorfällen beschäftigt die Beamten der Polizeiinspektion Kreitnergasse.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.07.2026
23:55 - 00:45 Uhr

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Cop Stories Sendetypical

CopStories

Das Bild zeigt eine Szene aus dem Film "CopStories - Kopfschüsser". Im Vordergrund sitzt eine Frau im Auto. Sie hat lange, lockige, blonde Haare und trägt ein mehrfarbiges Oberteil sowie eine hellgrüne Jacke. In ihrer rechten Hand hält sie eine Karte oder einen Zettel. Neben dem Auto steht ein Polizist in uniformierter Kleidung, der sich leicht nach vorne beugt. Er hat eine Mütze auf und hält mit seiner rechten Hand einen kleinen Gegenstand, den er der Frau zeigt. Die Frau wirkt lächelnd und scheint mit dem Polizisten zu kommunizieren. Im Hintergrund sind unscharf weitere Autos und Bäume zu erkennen. Die Szene vermittelt eine Interaktion zwischen Polizist und Zivilperson in einem städtischen Umfeld.
Holger Schober (Roman Mohácsi), Maddalena Hirschal (Susanne).
Quelle: ORF

Bis sich herausstellt, ob und wie diese Vorfälle miteinander zusammenhängen, dauert es eine Weile. Währenddessen wird Florian in einen Unfall mit einem Mopedfahrer verwickelt und für dessen schwere Verletzungen verantwortlich gemacht.

Da Florian auch noch Probleme mit seiner Ex hat, schmeißt er beinahe alles hin. Mathias und Helga werden in eine Wohnung gerufen, in der sich Verwesungsgeruch ausbreitet, allerdings keine Spur von einer Leiche zu finden ist.

Eberts bekommt wegen der Festnahme von Volkan disziplinäre Probleme und Altan muss einmal mehr mitansehen, wozu Dogan in der Lage ist.

Besetzung:

Mit Michael Steinocher (Sylvester Thaler), David Miesmer (Florian Fehenberger), Holger Schober (Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Tina Zauner), Martin Leutgeb (Mathias Gerber), Kristina Bangert (Helga Rauper), Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Altan Uslu), Claudia Kottal (Leila Mikulov), Serge Falck (Lukas Moosburger), Deniz Cooper (Efe Uslu), Hakan Yavas (Dogan), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Aaron Karl (Volkan Üzurut), Verena Altenberger (Chantal), Reinhold Moritz (Vickerl), Rafael Schuchter (Anwalt Prem), Maddalena Hirschal (Susanne), Sara Maria Besgen (Iris), Massud Rahnama (Vater Roma), Monica Anna Cammerlander (Frau Meisner), Paul Matic (Buchhalter)

Buch: Mike Majzen (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel, Stan Lapinski)
Regie: Barbara Eder

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