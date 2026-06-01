Film
CopStories (9/10) - Kopfschüssler
Eine ungewöhnliche Häufung von seltsamen Drogenvorfällen beschäftigt die Beamten der Polizeiinspektion Kreitnergasse.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.07.2026
- 23:55 - 00:45 Uhr
Bis sich herausstellt, ob und wie diese Vorfälle miteinander zusammenhängen, dauert es eine Weile. Währenddessen wird Florian in einen Unfall mit einem Mopedfahrer verwickelt und für dessen schwere Verletzungen verantwortlich gemacht.
Da Florian auch noch Probleme mit seiner Ex hat, schmeißt er beinahe alles hin. Mathias und Helga werden in eine Wohnung gerufen, in der sich Verwesungsgeruch ausbreitet, allerdings keine Spur von einer Leiche zu finden ist.
Eberts bekommt wegen der Festnahme von Volkan disziplinäre Probleme und Altan muss einmal mehr mitansehen, wozu Dogan in der Lage ist.
Besetzung:
Mit Michael Steinocher (Sylvester Thaler), David Miesmer (Florian Fehenberger), Holger Schober (Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Tina Zauner), Martin Leutgeb (Mathias Gerber), Kristina Bangert (Helga Rauper), Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Altan Uslu), Claudia Kottal (Leila Mikulov), Serge Falck (Lukas Moosburger), Deniz Cooper (Efe Uslu), Hakan Yavas (Dogan), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Aaron Karl (Volkan Üzurut), Verena Altenberger (Chantal), Reinhold Moritz (Vickerl), Rafael Schuchter (Anwalt Prem), Maddalena Hirschal (Susanne), Sara Maria Besgen (Iris), Massud Rahnama (Vater Roma), Monica Anna Cammerlander (Frau Meisner), Paul Matic (Buchhalter)
Buch: Mike Majzen (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel, Stan Lapinski)
Regie: Barbara Eder