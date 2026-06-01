CopStories (7/10) - Dillo

Im Bild (v.li.): Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld), Faris Rahoma (Milce)

Quelle: ORF

Doch seine Auskünfte zum Fall sind mehr als widersprüchlich.



Roman und Tina sind unterdessen auf der Jagd nach einem verkleideten Indianer, der auf einem Pferd durch die Gegend reitet. Ausgerechnet Eberts' Therapeutin wird von einer Gruppe Jugendlicher beinahe beraubt und Sylvester verschlägt es beim Einsatz in der Wohnung von Frau Eberhardt und ihrem behinderten Sohn Dani zum ersten Mal die Sprache.



Bergfeld gerät bei einer nicht ganz offiziellen Aktion in eine Schießerei und Altan beginnt seine gefährliche Mission als Doppelagent bei Dogan.