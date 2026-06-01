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Das Bild zeigt zwei Personen in einer natürlichen Umgebung. Im Vordergrund steht ein Mann, der als Indianer verkleidet ist. Er trägt eine aufwendige Kopfbedeckung mit Federn und hat sein Gesicht mit roter und weißer Farbe geschminkt. Sein Oberteil besteht aus braunem Leder, das mit weiteren Verzierungen, darunter Perlen, geschmückt ist. Im Hintergrund ist ein anderer Mann zu sehen, der eine Polizeiuniform trägt. Er schaut in die Richtung des verkleideten Mannes und scheint aufmerksam oder möglicherweise besorgt zu sein. Die Umgebung ist grün, mit Bäumen und Sträuchern, die eine ruhige, waldähnliche Szene schaffen. Das Bild vermittelt eine angespannte Stimmung, als ob sich die beiden Charaktere in einem bedeutungsvollen Moment befinden.

Film

CopStories (7/10) - Dillo

Ein verrückter Tag: Die Entführung es jungen Ägypters Said gibt Rätsel auf. Said taucht unerwartet auf der Polizeiinspektion auf und gibt an, er hätte gerade seinen Entführern entfliehen können.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.07.2026
23:55 - 00:40 Uhr

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Cop Stories Sendetypical

CopStories

Auf dem Bild sieht man zwei Männer, die auf dem Boden liegen und sich in einer angespannten Situation befinden. Sie haben beide ernsthafte Gesichter und scheinen sich in einer gefährlichen Lage zu befinden. Der Mann links hat dunklere, lockige Haare und trägt ein schwarzes Oberteil sowie eine kugelsichere Weste. Er hält eine Pistole in der Hand, die nach vorne zeigt. Sein Handgelenk ist mit einer Armbanduhr ausgestattet. Der Mann rechts hat kurzes, graues Haar und trägt ein graues Hemd. Sein Gesichtsausdruck ist ernst und konzentriert, während er seinen Blick auf die Situation richtet. Im Hintergrund sind einige grüne Fässer zu sehen, die auf eine Industrie- oder Lagerumgebung hinweisen. Der Boden ist aus Asphalt, und die Lichtverhältnisse deuten auf einen sonnigen Tag hin. Die Szenerie vermittelt eine Atmosphäre von Spannung und Dramatik, die für einen Krimi oder Actionfilm typisch ist.
Im Bild (v.li.): Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld), Faris Rahoma (Milce)
Quelle: ORF

Doch seine Auskünfte zum Fall sind mehr als widersprüchlich.

Roman und Tina sind unterdessen auf der Jagd nach einem verkleideten Indianer, der auf einem Pferd durch die Gegend reitet. Ausgerechnet Eberts' Therapeutin wird von einer Gruppe Jugendlicher beinahe beraubt und Sylvester verschlägt es beim Einsatz in der Wohnung von Frau Eberhardt und ihrem behinderten Sohn Dani zum ersten Mal die Sprache.

Bergfeld gerät bei einer nicht ganz offiziellen Aktion in eine Schießerei und Altan beginnt seine gefährliche Mission als Doppelagent bei Dogan.

Besetzung:

Mit Michael Steinocher (Sylvester Thaler), David Miesmer (Florian Fehenberger), Holger Schober (Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Tina Zauner), Martin Leutgeb (Mathias Gerber), Kristina Bangert (Helga Rauper), Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Altan Uslu), Claudia Kottal (Leila Mikulov), Serge Falck (Lukas Moosburger), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Deniz Cooper (Efe Uslu), Hakan Yavas (Dogan), Sonja Romei (Gloria Michaelis), Christoph von Friedl (Indianer), Dany Sigel (Frau Eberhardt), Thomas Stipsits (Dani), Morteza Tavakoli (Said), Faris Rahoma (Milce), Aaron Karl (Vokan Üzurut)

Buch: Guntmar Lasnig (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel und Stan Lapinski)
Regie: Paul Harather

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