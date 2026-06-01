Film
CopStories (7/10) - Dillo
Ein verrückter Tag: Die Entführung es jungen Ägypters Said gibt Rätsel auf. Said taucht unerwartet auf der Polizeiinspektion auf und gibt an, er hätte gerade seinen Entführern entfliehen können.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 07.07.2026
- 23:55 - 00:40 Uhr
Doch seine Auskünfte zum Fall sind mehr als widersprüchlich.
Roman und Tina sind unterdessen auf der Jagd nach einem verkleideten Indianer, der auf einem Pferd durch die Gegend reitet. Ausgerechnet Eberts' Therapeutin wird von einer Gruppe Jugendlicher beinahe beraubt und Sylvester verschlägt es beim Einsatz in der Wohnung von Frau Eberhardt und ihrem behinderten Sohn Dani zum ersten Mal die Sprache.
Bergfeld gerät bei einer nicht ganz offiziellen Aktion in eine Schießerei und Altan beginnt seine gefährliche Mission als Doppelagent bei Dogan.
Besetzung:
Mit Michael Steinocher (Sylvester Thaler), David Miesmer (Florian Fehenberger), Holger Schober (Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Tina Zauner), Martin Leutgeb (Mathias Gerber), Kristina Bangert (Helga Rauper), Johannes Zeiler (Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Altan Uslu), Claudia Kottal (Leila Mikulov), Serge Falck (Lukas Moosburger), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Deniz Cooper (Efe Uslu), Hakan Yavas (Dogan), Sonja Romei (Gloria Michaelis), Christoph von Friedl (Indianer), Dany Sigel (Frau Eberhardt), Thomas Stipsits (Dani), Morteza Tavakoli (Said), Faris Rahoma (Milce), Aaron Karl (Vokan Üzurut)
Buch: Guntmar Lasnig (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel und Stan Lapinski)
Regie: Paul Harather