Film
CopStories (1/10) - Bahöh
Ein ganz gewöhnlicher Tag in der Ottakringer Polizeiinspektion Kreitnergasse: Ein Streit unter Nachbarn, Anzeigen, in einem Fall von Erregung öffentlichen Ärgernisses muss eingeschritten werden.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 2012
- Datum:
- Sendetermin
- 30.06.2026
- 23:55 - 00:40 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Doch dann geraten die Ereignisse völlig aus dem Ruder. Der Nachbarschaftskonflikt eskaliert, es kommt zum Tumult, ein Mann stirbt - und ausgerechnet der junge uniformierte Inspektor Sylvester Thaler soll schuld daran gewesen sein.
Zugleich kommt Kripobeamter Altan Uslu dahinter, dass sein junger Bruder Efe sein Dönerlokal neuerdings als Drogenbunker zur Verfügung stellt.
Und all das am ersten Arbeitstag von Oberst Andreas Bergfeld, der die Nachfolge des pensionierten Kripochefs antritt.
Besetzung:
Mit Michael Steinocher (Inspektor Sylvester Thaler), David Miesmer (Abteilungsinspektor Florian Fehenberger), Holger Schober (Abteilungsinspektor Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Inspektorin Tina Zauner), Martin Leutgeb (Bezirksinspektor Matthias Gerber), Kristina Bangert (Chefinspektorin Helga Rauper), Johannes Zeiler (Oberst Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Gruppeninspektor Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Abteilungsinspektor Altan Uslu), Claudia Kottal (Bezirksinspektorin Leila Mikulov), Serge Falck (Chefinspektor Lukas Moosburger), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Bernd Jeschek (Herr Matschka), Leandros Caras (Herr Gangoly), Deniz Cooper (Efe Uslu), Reinhold Moritz (Vickerl), Hakan Yavas (Dogan), Sylvia Eisenberger (Frau Hartmann) u.a.
Buch: Guntmar Lasnig, Christoph Gaunersdorfer und Paul Harather (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel und Stan Lapinski)
Regie: Paul Harather