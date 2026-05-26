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Das Bild zeigt eine Szenen aus dem Film „CopStories“. Es spielt auf einer Straße, wo eine Gruppe von Polizisten und Zivilisten zu sehen ist. Im Vordergrund liegen zwei Männer auf dem Boden. Einer ist tätowiert, trägt ein schwarzes T-Shirt und sieht bewusstlos aus. Der andere Mann, der am Boden kniet, ist ein Polizist, der ihn festhält. Zwei weitere Polizeibeamte versuchen ebenfalls, die Situation zu kontrollieren. Die Polizistin mit blonden Haaren und einer Polizeimütze kniet neben dem tätowierten Mann und kümmert sich um ihn, während ein anderer Polizist anspricht oder möglicherweise Funksprüche abgibt. Im Hintergrund stehen mehrere Zivilisten in unterschiedlichen Kleidungsstilen und beobachten die Situation. Einige scheinen interessiert und möglicherweise besorgt zu sein. Hinter ihnen ist ein Polizeiauto mit sichtbaren Lizenznummern geparkt. Es sind auch Baustrukturen und Bäume in der Umgebung sichtbar, die der Szene ein städtisches Ambiente verleihen. Die gesamte Szene vermittelt einen Eindruck von Chaos und Spannung, da die Polizisten versuchen, eine potenziell gefährliche Situation unter Kontrolle zu bringen.

Film

CopStories (1/10) - Bahöh

Ein ganz gewöhnlicher Tag in der Ottakringer Polizeiinspektion Kreitnergasse: Ein Streit unter Nachbarn, Anzeigen, in einem Fall von Erregung öffentlichen Ärgernisses muss eingeschritten werden.

Produktionsland und -jahr:
Österreich 2012
Datum:
Sendetermin
30.06.2026
23:55 - 00:40 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Das Bild zeigt zwei Männer in einem geschlossenen Raum, der mit weißen Fliesen an den Wänden ausgekleidet ist. Der Mann auf der linken Seite trägt eine schwarze Jacke und zeigt mit einem angedeuteten erhobenen Finger auf den Mann auf der rechten Seite, der in einem hellblauen T-Shirt und einer grauen Strickjacke gekleidet ist. Der Mann auf der rechten Seite sieht besorgt aus, während er ein in braunes Papier gewickeltes Paket in seinen Händen hält. Zwischen den beiden scheint es eine hitzige Diskussion zu geben. Der Raum wirkt eher funktional, mit einer weißen Toilette im Hintergrund und einer wandmontierten Handtuchhalterung. Die Stimmung des Bildes lässt auf ein konfliktbeladenes Gespräch schließen.
Im Bild (v.li.): Fahri Yardim (Abteilungsinspektor Altan Uslu), Deniz Cooper (Efe Uslu).
Quelle: ORF

Doch dann geraten die Ereignisse völlig aus dem Ruder. Der Nachbarschaftskonflikt eskaliert, es kommt zum Tumult, ein Mann stirbt - und ausgerechnet der junge uniformierte Inspektor Sylvester Thaler soll schuld daran gewesen sein.

Zugleich kommt Kripobeamter Altan Uslu dahinter, dass sein junger Bruder Efe sein Dönerlokal neuerdings als Drogenbunker zur Verfügung stellt.

Und all das am ersten Arbeitstag von Oberst Andreas Bergfeld, der die Nachfolge des pensionierten Kripochefs antritt.

Besetzung:

Mit Michael Steinocher (Inspektor Sylvester Thaler), David Miesmer (Abteilungsinspektor Florian Fehenberger), Holger Schober (Abteilungsinspektor Roman Mohácsi), Cornelia Ivancan (Inspektorin Tina Zauner), Martin Leutgeb (Bezirksinspektor Matthias Gerber), Kristina Bangert (Chefinspektorin Helga Rauper), Johannes Zeiler (Oberst Andreas Bergfeld), Martin Zauner (Gruppeninspektor Wilmer Eberts), Fahri Yardim (Abteilungsinspektor Altan Uslu), Claudia Kottal (Bezirksinspektorin Leila Mikulov), Serge Falck (Chefinspektor Lukas Moosburger), Proschat Madani (Selma Kumran-Effenberg), Bernd Jeschek (Herr Matschka), Leandros Caras (Herr Gangoly), Deniz Cooper (Efe Uslu), Reinhold Moritz (Vickerl), Hakan Yavas (Dogan), Sylvia Eisenberger (Frau Hartmann) u.a.

Buch: Guntmar Lasnig, Christoph Gaunersdorfer und Paul Harather (nach einer Buchvorlage von Henk Apotheker, Dick van der Heuvel und Stan Lapinski)
Regie: Paul Harather

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