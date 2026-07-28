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Film

Dicke Luft

Die lebensfrohe Anna und ihr spröder Untermieter Herr Kurtz leben bereits wie ein altes Ehepaar unter einem Dach. Doch das Gleichgewicht der Gegensätze droht zu kippen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 15.05.2027
Ton
AD

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Anna und ihr Untermieter

Anna und ihr Untermieter

Besonders, als Annas Helfersyndrom gleich doppelt in Aktion tritt: Ihre am Knie verletzte Freundin Gundi benötigt Unterstützung im Alltag und ein barrierefreies Zuhause, doch eine neue Wohnung kann sie sich mit ihrer schmalen Rente kaum leisten.

Noch dringender braucht Annas „Ex“ Willi eine Bleibe. Der abgebrannte Lebemann versucht bei seiner Exfrau unterzukommen, die er vor 20 Jahren wegen einer deutlich Jüngeren in Thailand hat sitzen lassen. Dennoch fällt es Anna - anders als ihrer Tochter Karin – schwer, bei Willi hart zu bleiben.

Als Herr Kurtz die Gefahr einer Senioren-WG wittert, erwacht bei Handlungsdrang. Auch eine schmerzhafte Familienangelegenheit, die ihn seit Langem drückt, nimmt er nun mit Annas Unterstützung endlich in Angriff.

Die Komödie greift ein wichtiges Thema auf: Gerade für ältere Menschen sind die Wohnungsnot und horrende Neumieten in Großstädten ein ernstes Problem.

Besetzung

  • Notarzt - Baris Ar
  • Anna Welsendorf - Katerina Jacob
  • Michael Kurtz - Andreas Birkner
  • Orthopäde - Daniel Drewes
  • Ilona Kurtz - Camilla Renschke
  • Werner Kurtz - Ernst Stötzner
  • Dr. Lampert - Franz-Jürgen Zigelski

Stab

  • Regie: Ralf Huettner
  • Drehbuch: Martin Rauhaus
  • Notarzt - Baris Ar
  • Anna Welsendorf - Katerina Jacob
  • Michael Kurtz - Andreas Birkner
  • Orthopäde - Daniel Drewes
  • Ilona Kurtz - Camilla Renschke
  • Werner Kurtz - Ernst Stötzner
  • Dr. Lampert - Franz-Jürgen Zigelski
  • Regie - Ralf Huettner
  • Drehbuch - Martin Rauhaus

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