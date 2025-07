Alter Ego (1/6)

Irgendwann beginnen die Masken aber langsam zu fallen. Am Tag nach dem Schmutzigen Donnerstag wird in der Nähe von Bellinzona die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Stadt wird in einen Albtraum zurückgeworfen, von dem alle dachten, man hätte ihn für immer hinter sich gelassen. Elf Jahre zuvor, auch während der Tage, in denen in Bellinzona der Fasnachtskönig, der sogenannte «Re Rabadan», regierte, haben ähnliche Verbrechen das Leben der Bellenzer Bevölkerung auf den Kopf gestellt und deren gegenseitiges Vertrauen tief zerrüttet.