Film
Der deutsche Wald (9/10)
Für Stimpel, Sahra und die ganze Klasse geht es auf Klassenfahrt in den Wald – bis auf Stimpel finden das alle komplett langweilig. Das will der Alman ändern.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 12.11.2027
Dazu sorgt er für ein wenig Nervenkitzel. Doch der Wald hat seine eigenen Gesetze.
Besetzung
- Frank Stimpel - Phil Laude
- Sahra - Pegah Ferydoni
- Yunus - Zejhun Demirov
- Aminata - Dela Dabulamanzi
- Leibrandt - Ludger Pistor
- Herr Kaiser "Swami" - Johannes Zeiler
- Hausklaus - Milton Welsh
Stab
- Regie - David Gruschka
- Drehbuch - Elmar Freels