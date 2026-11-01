Film
Große Gefühle bei den Almans (8/8)
Der große Abschlussball steht an, und auch Lehrer Stimpel hat Großes vor: Er möchte Lisa-Britt einen Heiratsantrag machen - natürlich auf dem Schulball.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.11.2026
- 04:25 - 05:00 Uhr
Aber ist Lisa-Britt wirklich die Richtige, oder soll er Ja zu seiner neuen Schule sagen – mit allen Konsequenzen?
Besetzung
- Frank Stimpel - Phil Laude
- Sahra - Pegah Ferydoni
- Yunus - Zejhun Demirov
- Lisa-Britt - Sina Tkotsch
- Aminata - Dela Dabulamanzi
- Leibrandt - Ludger Pistor
Stab
- Regie - David Gruschka
- Drehbuch - Thomas Mielmann