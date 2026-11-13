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Film

Safety First (8/10)

Stimpels Versuche, die Sicherheit an der Schule zu verbessern, scheitern am Widerstand der Klasse. Die von ihm gegründete Stimpel-Sicherheit, kurz StiSi, soll das mit Hochdruck ändern.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 12.11.2027

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Almania Sendetypical 2400x1350 16zu9

Almania

Doch die Pläne des Almans beginnen, die ganze Schule zu spalten.


Besetzung


  • Frank Stimpel - Phil Laude
  • Sahra - Pegah Ferydoni
  • Yunus - Zejhun Demirov
  • Aminata - Dela Dabulamanzi
  • Leibrandt - Ludger Pistor
  • Herr Kaiser "Swami" - Johannes Zeiler
  • Hausklaus - Milton Welsh

Stab


  • Regie - David Gruschka
  • Drehbuch - Elmar Freels

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