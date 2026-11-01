Film
Kira und Osman (7/8)
Die Klasse ist so schlecht auf die Abschlussprüfung vorbereitet, dass es laut Osman nur noch eine Chance gibt, sie zu bestehen: Sie müssen die Prüfungsergebnisse klauen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 28.11.2026
- 04:05 - 04:25 Uhr
Leider hat er die Rechnung ohne Lehrer Stimpel gemacht, der alles in Bewegung setzt, um die Klau-Aktion zu verhindern.
Besetzung
- Frank Stimpel - Phil Laude
- Sahra - Pegah Ferydoni
- Yunus - Zejhun Demirov
- Lisa-Britt - Sina Tkotsch
- Aminata - Dela Dabulamanzi
- Leibrandt - Ludger Pistor
Stab
- Regie - David Gruschka
- Drehbuch - Thomas Mielmann