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Kira (Derya Dilber) und Osman (Mido Kotaini) sitzen nebeneinander.

Film

Kira und Osman (7/8)

Die Klasse ist so schlecht auf die Abschlussprüfung vorbereitet, dass es laut Osman nur noch eine Chance gibt, sie zu bestehen: Sie müssen die Prüfungsergebnisse klauen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.11.2026
04:05 - 04:25 Uhr

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Almania Sendetypical 2400x1350 16zu9

Almania

Leider hat er die Rechnung ohne Lehrer Stimpel gemacht, der alles in Bewegung setzt, um die Klau-Aktion zu verhindern.


Besetzung


  • Frank Stimpel - Phil Laude
  • Sahra - Pegah Ferydoni
  • Yunus - Zejhun Demirov
  • Lisa-Britt - Sina Tkotsch
  • Aminata - Dela Dabulamanzi
  • Leibrandt - Ludger Pistor

Stab


  • Regie - David Gruschka
  • Drehbuch - Thomas Mielmann

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