Film
Alpha Alman (7/10)
Ein neuer Lehrer zieht trotz deutscher Gepflogenheiten mit seiner offenen Pädagogik und lockeren Art alle in seinen Bann und lässt Stimpel an sich zweifeln.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 12.11.2027
Als der Neue dann auch noch Kollegin Sahra schöne Augen macht, ist Frank Stimpel klar: Es kann nur einen Alman geben.
Besetzung
- Frank Stimpel - Phil Laude
- Sahra - Pegah Ferydoni
- Yunus - Zejhun Demirov
- Aminata - Dela Dabulamanzi
- Leibrandt - Ludger Pistor
- Herr Kaiser "Swami" - Johannes Zeiler
- Hausklaus - Milton Welsh
Stab
- Regie - David Gruschka
- Drehbuch - Elmar Freels