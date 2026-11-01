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Stimpel (Phil Laude) und Robert (Tim Alberti) sitzen nebeneinander.

Film

Männergefühle (6/8)

Frank gibt einen überraschend gefühlvollen Liebesbrief von Robert als seinen aus und manövriert damit die kriselnde Beziehung mit Lisa-Britt kurzzeitig wieder auf Wolke sieben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.11.2026
03:40 - 04:05 Uhr

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Almania Sendetypical 2400x1350 16zu9

Almania

Trip geht bei Hausklaus zur Nachhilfe, um zu lernen, was einen echten Mann ausmacht.


Besetzung


  • Frank Stimpel - Phil Laude
  • Sahra - Pegah Ferydoni
  • Yunus - Zejhun Demirov
  • Lisa-Britt - Sina Tkotsch
  • Aminata - Dela Dabulamanzi
  • Leibrandt - Ludger Pistor

Stab


  • Regie - David Gruschka
  • Drehbuch - Thomas Mielmann

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