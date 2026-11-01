Film
Männergefühle (6/8)
Frank gibt einen überraschend gefühlvollen Liebesbrief von Robert als seinen aus und manövriert damit die kriselnde Beziehung mit Lisa-Britt kurzzeitig wieder auf Wolke sieben.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 28.11.2026
- 03:40 - 04:05 Uhr
Trip geht bei Hausklaus zur Nachhilfe, um zu lernen, was einen echten Mann ausmacht.
Besetzung
- Frank Stimpel - Phil Laude
- Sahra - Pegah Ferydoni
- Yunus - Zejhun Demirov
- Lisa-Britt - Sina Tkotsch
- Aminata - Dela Dabulamanzi
- Leibrandt - Ludger Pistor
Stab
- Regie - David Gruschka
- Drehbuch - Thomas Mielmann