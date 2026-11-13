Film
Schulbasar (6/10)
Um Geld für die Klassenfahrt zu sammeln, initiiert Stimpel einen Schulflohmarkt. Wirtschaftskunde zum Anfassen quasi.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 12.11.2027
Der schonungslose Wettbewerb zwischen Sahra und ihm und der Kampf um Angebot und Nachfrage führen zu einer "üblen Situation".
Besetzung
- Frank Stimpel - Phil Laude
- Sahra - Pegah Ferydoni
- Yunus - Zejhun Demirov
- Aminata - Dela Dabulamanzi
- Leibrandt - Ludger Pistor
- Herr Kaiser "Swami" - Johannes Zeiler
- Hausklaus - Milton Welsh
Stab
- Regie - David Gruschka
- Drehbuch - Elmar Freels