Film
Spuk im Raum K13 (5/8)
Die Klasse übernachtet in der Schule, um eine Geisterlegende aufzuklären. Lehrer Stimpel will beweisen, dass es Spuk nicht gibt, aber Physik liefert nicht immer die beste Erklärung.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.11.2026
- 03:15 - 03:40 Uhr
Vor allem dann nicht, wenn Gefühle und Sahra im Spiel sind.
Besetzung
- Frank Stimpel - Phil Laude
- Sahra - Pegah Ferydoni
- Yunus - Zejhun Demirov
- Lisa-Britt - Sina Tkotsch
- Aminata - Dela Dabulamanzi
- Leibrandt - Ludger Pistor
Stab
- Regie - David Gruschka
- Drehbuch - Thomas Mielmann