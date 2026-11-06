Film
Die coolste Socke (5/10)
Stimpel erfährt von einem Online-Ranking, das die Lehrer der Schule nach Coolness bewertet. Um sich den Respekt der Klasse zu erarbeiten, versucht er krampfhaft, lockerer zu werden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 05.11.2027
Dafür muss der Alman die Komfortzone verlassen, und er greift zu ungewöhnlichen Mitteln.
Besetzung
- Frank Stimpel - Phil Laude
- Sahra - Pegah Ferydoni
- Yunus - Zejhun Demirov
- Aminata - Dela Dabulamanzi
- Leibrandt - Ludger Pistor
- Herr Kaiser "Swami" - Johannes Zeiler
- Hausklaus - Milton Welsh
Stab
- Regie - David Gruschka
- Drehbuch - Elmar Freels