Film
Sexualkunde (4/8)
Ausgerechnet Lehrer Stimpel will seine Klasse aufklären. Dabei merkt er, dass er selbst mehr über Sex lernen muss als die Schülerinnen und Schüler.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 19.11.2027
Währenddessen will Osman mit seinem ersten Rap-Video den Durchbruch schaffen. Ganz groß raus kommt damit aber ein anderer.
Besetzung
- Frank Stimpel - Phil Laude
- Sahra - Pegah Ferydoni
- Yunus - Zejhun Demirov
- Lisa-Britt - Sina Tkotsch
- Aminata - Dela Dabulamanzi
- Leibrandt - Ludger Pistor
Stab
- Regie - David Gruschka
- Drehbuch - Thomas Mielmann, Brix Vinzent Koethe