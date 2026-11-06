Film
Kummerkasten (4/10)
Aminata Müller ernennt Frank Stimpel zum Vertrauenslehrer. Der will sich in dieser Rolle unbedingt beweisen und strebt mit mehr oder weniger sinnvollen Maßnahmen die problemfreie Schule an.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 05.11.2027
Gerade als Leyla in einer echten Notsituation steckt und Hilfe gebrauchen könnte, wächst ihm die Aufgabe über den Kopf.
Besetzung
- Frank Stimpel - Phil Laude
- Sahra - Pegah Ferydoni
- Yunus - Zejhun Demirov
- Aminata - Dela Dabulamanzi
- Leibrandt - Ludger Pistor
- Herr Kaiser "Swami" - Johannes Zeiler
- Hausklaus - Milton Welsh
Stab
- Regie - David Gruschka
- Drehbuch - Elmar Freels, Phil Laude, Pesh Ramin, Marc Schießer