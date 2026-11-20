Film
Auge um Auge (3/8)
Lehrer Stimpel verdächtigt Kira, seine Kopfhörer gestohlen zu haben. Um ihr eine Lektion zu erteilen, klaut er sie zurück. Zuhause in der WG geraten Lisa-Britt und Yunus kräftig aneinander.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 19.11.2027
Dass Ramadan ist und der hungrige Yunus weder beleidigen noch fluchen darf, macht die Sache nicht einfacher.
Besetzung
- Frank Stimpel - Phil Laude
- Sahra - Pegah Ferydoni
- Yunus - Zejhun Demirov
- Lisa-Britt - Sina Tkotsch
- Aminata - Dela Dabulamanzi
- Leibrandt - Ludger Pistor
Stab
- Regie - David Gruschka
- Drehbuch - Thomas Mielmann