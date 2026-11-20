Film
Berufsorientierung (2/8)
Lehrer Stimpel träumt davon, dass alle seine Schüler die mittlere Reife bestehen. Und nicht nur das - mithilfe seines alten Freundes Rolf will er die Klasse motivieren, das Abi zu machen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 19.11.2027
Er ahnt jedoch nicht, dass der erfolgreiche Banker Rolf gerade in der Krise seines Lebens steckt.
Besetzung
- Frank Stimpel - Phil Laude
- Sahra - Pegah Ferydoni
- Yunus - Zejhun Demirov
- Lisa-Britt - Sina Tkotsch
- Aminata - Dela Dabulamanzi
- Leibrandt - Ludger Pistor
Stab
- Regie - David Gruschka
- Drehbuch - Thomas Mielmann, Brix Vinzent Koethe