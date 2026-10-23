Film
Almania (2/10)
Lehrer Frank Stimpel will die Aggressionen an seiner Schule bekämpfen. Doch je mehr er eingreift, desto deutlicher wird: Das eigentliche Problem könnte er selbst sein.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 07.11.2026
- 04:00 - 04:20 Uhr
Stimpel versucht, Gewalt und Konflikte in der Schülerschaft einzudämmen. Die Ratschläge des Schulpsychologen Swami missversteht er jedoch gründlich. Auch Influencerin Leyla sorgt dafür, dass seine Lage immer komplizierter wird.
Als sein Kumpel Yunus dann auch noch beschließt, in der gemeinsamen Wohnung Rennhühner zu trainieren, gerät Stimpels Alltag endgültig aus dem Gleichgewicht. Seine passiv-aggressive Art macht die Sache dabei kaum leichter.
Besetzung
- Frank Stimpel - Phil Laude
- Sahra - Pegah Ferydoni
- Yunus - Zejhun Demirov
- Aminata - Dela Dabulamanzi
- Leibrandt - Ludger Pistor
- Herr Kaiser "Swami" - Johannes Zeiler
- Hausklaus - Milton Welsh
Stab
- Regie - Marc Schießer
- Drehbuch - Elmar Freels, Phil Laude, Pesh Ramin, Marc Schießer