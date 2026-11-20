Film
Der Discofuchs (1/8)
Lehrer Stimpel und Lisa-Britt bieten einen Tanzkurs an, der allerdings niemanden interessiert. Erst als der neue Schul-Crush mitmacht, zieht auch der Rest der Klasse mit.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 19.11.2027
Selbst Yunus und Sahra kommen nicht daran vorbei.
Besetzung
- Frank Stimpel - Phil Laude
- Sahra - Pegah Ferydoni
- Yunus - Zejhun Demirov
- Lisa-Britt - Sina Tkotsch
- Aminata - Dela Dabulamanzi
- Leibrandt - Ludger Pistor
Stab
- Regie - David Gruschka
- Drehbuch - Thomas Mielmann, Brix Vinzent Koethe