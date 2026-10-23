Film
Almania (1/10)
Lehrer Frank Stimpel muss sich an der neuen Schule beweisen. Doch seine erste Woche gleicht einer Achterbahnfahrt. Er verliert den Respekt seiner Klasse, und sogar die Polizei kreuzt auf.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 07.11.2026
- 03:35 - 04:00 Uhr
Seine Chefin Aminata droht ihm mit Rauswurf, aber sie braucht den Alman-Lehrer. Schüler Osman stellt die Machtfrage, Influencerin Leyla "disst" ihn als "Nazilehrer", und Lehrerin Sara gräbt ihn grundlos an. - "Almania" ist eine klassische Comedyserie.
In "Almania" werden die aktuellen, relevanten Themen Bildung und Chancengleichheit für überwiegend junge Zuschauerinnen und Zuschauer temporeich, satirisch überhöht und doch nah an der Realität erzählt. Es geht um typische Konflikte aus dem Schulalltag einer Brennpunktschule, um Drogen, Disziplin und Deutschrap, um Freundschaft, Liebe, Sex und die emotional stark aufgeladenen Fragen von Loyalität und Verantwortung, die Suche nach dem richtigen Weg im Leben. Nah an der Zielgruppe und schnell erzählt.
Besetzung
- Frank Stimpel - Phil Laude
- Sahra - Pegah Ferydoni
- Yunus - Zejhun Demirov
- Aminata - Dela Dabulamanzi
- Leibrandt - Ludger Pistor
- Herr Kaiser "Swami" - Johannes Zeiler
- Hausklaus - Milton Welsh
Stab
- Regie - Marc Schießer
- Drehbuch - Elmar Freels, Phil Laude, Pesh Ramin, Marc Schießer