Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Almania
  4. Almania (1/10)
Alman-Lehrer Frank Stimpel (Phil Laude) mit seinen Schülern

Film

Almania (1/10)

Lehrer Frank Stimpel muss sich an der neuen Schule beweisen. Doch seine erste Woche gleicht einer Achterbahnfahrt. Er verliert den Respekt seiner Klasse, und sogar die Polizei kreuzt auf.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.11.2026
03:35 - 04:00 Uhr

Mehr

Almania Sendetypical 2400x1350 16zu9

Almania

Seine Chefin Aminata droht ihm mit Rauswurf, aber sie braucht den Alman-Lehrer. Schüler Osman stellt die Machtfrage, Influencerin Leyla "disst" ihn als "Nazilehrer", und Lehrerin Sara gräbt ihn grundlos an. - "Almania" ist eine klassische Comedyserie.

In "Almania" werden die aktuellen, relevanten Themen Bildung und Chancengleichheit für überwiegend junge Zuschauerinnen und Zuschauer temporeich, satirisch überhöht und doch nah an der Realität erzählt. Es geht um typische Konflikte aus dem Schulalltag einer Brennpunktschule, um Drogen, Disziplin und Deutschrap, um Freundschaft, Liebe, Sex und die emotional stark aufgeladenen Fragen von Loyalität und Verantwortung, die Suche nach dem richtigen Weg im Leben. Nah an der Zielgruppe und schnell erzählt.


Besetzung


  • Frank Stimpel - Phil Laude
  • Sahra - Pegah Ferydoni
  • Yunus - Zejhun Demirov
  • Aminata - Dela Dabulamanzi
  • Leibrandt - Ludger Pistor
  • Herr Kaiser "Swami" - Johannes Zeiler
  • Hausklaus - Milton Welsh

Stab


  • Regie - Marc Schießer
  • Drehbuch - Elmar Freels, Phil Laude, Pesh Ramin, Marc Schießer

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.