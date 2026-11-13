Film
High School (10/10)
Stimpels großer Tag steht an: die Lehrerprüfung. Da kommt das Drogenproblem seiner Klasse sehr ungünstig.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 12.11.2027
Als er selbst zu Drogen greift, um den Jugendlichen mögliche Konsequenzen hautnah vor Augen zu führen, hat das fatale Folgen - auch für seinen Traum.
Besetzung
- Frank Stimpel - Phil Laude
- Sahra - Pegah Ferydoni
- Yunus - Zejhun Demirov
- Aminata - Dela Dabulamanzi
- Leibrandt - Ludger Pistor
- Herr Kaiser "Swami" - Johannes Zeiler
- Hausklaus - Milton Welsh
Stab
- Regie - David Gruschka
- Drehbuch - Elmar Freels