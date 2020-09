Ab 18! - Freier Mensch

Andreas Hartmann, der Regisseur von "Freier Mensch", absolvierte eine Ausbildung zum Mediengestalter und ein Diplom-Kamera-Studium an der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam. Sein Abschlussfilm "Little Thirteen", bei dem er die Kamera führte, war auf mehreren internationalen Filmfestivals zu sehen. Seine Filme und Arbeiten wurden auf vielen Filmfestivals und in Museen präsentiert, unter anderem in Warschau, São Paulo, Berlin, Paris, Italien, den Niederlanden, Dänemark und Tokio. Mit "Freier Mensch" gewann Hartmann beim "Busan International Film Festival" in Südkorea den "Busan Cinephile Award" für den weltbesten Dokumentarfilm. 2018 war er Artist-in-Residence beim "Arts and Space International Creator Residency Program" in Tokio.