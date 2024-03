Ab 18! - Vaterland

Carsten Waldbauer und Antje Schneider

Wie stehen die Chancen, dass die beiden tatsächlich als Team beim Roping-Rodeo in Las Vegas antreten?



Sie haben den großen Traum nicht aufgegeben. Eine Teilnahme zur Weltmeisterschaft in Las Vegas ist nach wie vor ihr Ziel. Im Idealfall haben sich beide qualifiziert und können gemeinsam starten. Würde diese enge Vater-Sohn-Beziehung auch noch von einem gemeinsamen Erfolg ihrer Leidenschaft Team-Roping gekrönt, hätten beide ihren Olymp erreicht. Aber der Arbeitsalltag auf der Ranch und im Heizungsbetrieb lassen immer weniger Zeit für gemeinsames Trainieren. Die Reise ist teuer, gestiegene Kosten machen das Geld knapp. Ihre Teilnahme bei europäischen Turnieren lässt sie ihrem Vorhaben immer wieder nahekommen, aber eine Teilnahme in Amerika bedeutet so viel mehr.



Die Pferde lassen sich nicht mitnehmen wie zu Rodeos in Frankreich oder Italien. Man muss ein Pferd von einer Ranch in Texas oder Nevada mieten, das Pferd ein paar Wochen trainieren und dann hoffen, dass die Leistung gegenüber den Cowboys mit Heimvorteil ausreicht. Wir glauben, dass die beiden diese kostspielige Unternehmung nur anstreben, wenn dann auch die Chance auf einen Sieg die hohen Kosten rechtfertigt. Ob Günni und Steffen so gut sind? Wir wissen es nicht.



Wie erklären Sie es sich, dass ausgerechnet im ländlichen Thüringen der amerikanische Traum mit solcher Überzeugung gelebt wird?



Die Wurzeln für die Ranch, das Cowboy-Leben und den Traum nach der endlosen Freiheit liegen in Steffens Kindheit. Schon sein Vater war großer Western-Fan, schaute unentwegt Filme aus dem amerikanischen Westen und verherrlichte das Bild vom in Freiheit lebenden Cowboy. Die Enge der DDR, die geschlossenen Grenzen, die unentwegte Überwachung mögen diesen Drang nach Freiheit verstärkt haben. Es ist das Verbotene und das Unerreichbare was uns anlockt. Die verbotene Frucht. So manifestierte sich bei Steffen die Cowboy-Symbolik zum Sinnbild für die Lösung aller Probleme. Nicht von außen wird dein Leben bestimmt. Ein Cowboy sorgt für sich selbst! Mit seinen Tieren, mit dem Wetter, mit der Landschaft.



Die Wende schaffte dann die Möglichkeiten diesen Traum zu leben, und die Thüringer Landschaft kommt den Traumbildern nah. Hügelige Gegend, weidende Rinderherden und nun auch der Bau einer eigenen Ranch. Die Arbeit in einem eigenen Heizungsbetrieb ermöglichte die finanzielle Unabhängigkeit. Land wurde gekauft oder gepachtet, ein baufälliges Anwesen mit viel Kraft und Enthusiasmus zur Ranch umgebaut. Steffen nutzte die Gelegenheit schnell und erfüllte sich die Wünsche, die er schon sein ganzes Leben hatte. Harte, unentwegte Arbeit, aber für sich selbst. Er romantisiert nicht. Ein Leben mit Tieren ist allumfassend. Mit diesem Wissen wurde auch Günni groß.



Jetzt sind die Grenzen verschwunden, die Mauern eingerissen, aber die Erkenntnis wächst, dass es neue Grenzen sind, die sich auftun und den Alltag beeinflussen und begrenzen.



Interview: Nicole Baum