Ab 18! - In einem Jahr

Anna Sarukhanova

Die Auswirkungen des Verlusts der ukrainischen und russischen Wurzeln sind für Milena schwerwiegend. Stellen Sie sich vor, Sie wachen in einem fremden Raum auf, abgeschottet vom Vertrauten, eine ständige Trennung, die jeden Moment bestimmt. Man könnte es sogar als unfreiwillig bezeichnen, als eine Art Gefangenschaft. Das Reisen wird zu einer Art von Gefangenschaft - das ist der Eindruck, den ich habe.



Milena ist in Georgien vielen Anfeindungen ausgesetzt. Wie äußern sich diese?



Georgien ist in Teilen immer noch von Russland besetzt (Südossetien und Abchasien, Anmerkung der Redaktion), und zahlreiche innenpolitische Faktoren verschlimmern die Situation. Daher scheint es verständlich, dass solche Gefühle aufkommen. Milena spricht Russisch und ist trotz ihrer ukrainischen Wurzeln aus Moskau nach Georgien gekommen. Für mich ist das ein komplexes Thema, weil ich keine klare Lösung zur Vermeidung von Aggressionen sehe. Es sind zu viele Russen nach Georgien gekommen, und auf den Straßen wird überall Russisch gesprochen. Manchmal bestehen die Russen schamlos darauf, in einem fremden Land auf Russisch angesprochen zu werden. Können Sie sich das vorstellen? Oft handelt es sich um Menschen, die den politischen Kontext nicht kennen, zum Beispiel den Krieg von 2008 - sie rechtfertigen ihre Unwissenheit damit, dass sie damals jung waren, aber das kann keine Entschuldigung sein.



Ja, Milena war, wie alle Russen, die hierher gekommen sind, oft mit Vorurteilen konfrontiert. Wir haben jedoch großen Respekt vor denjenigen, die die Ukraine unterstützen, und wir selbst unterstützen sie, so gut wir können. Diejenigen, die sich für die Ukraine einsetzen, eine Sache, die Milena mit Nachdruck unterstützt, lassen einen Hoffnungsschimmer aufkommen, der einen Anschein von Erlösung in dieser komplizierten Krise bietet.



Wie viele junge Erwachsene arbeitet auch Milena hauptsächlich online. Welche Auswirkungen hat das auf junge Menschen?



Die Auswirkungen der Online-Arbeit sind entgegen der anfänglichen Annahme vielleicht nicht so erdbebenartig, wie man sich das vorstellen könnte. Die Pandemie hat uns alle in den Online-Bereich gedrängt, und der Wandel, den man erwarten könnte, ist vielleicht nicht so tiefgreifend. Was Milenas Situation jedoch auszeichnet, ist dieses unfreiwillige Eintauchen in die Online-Sphäre, ein ungewisser Aufenthalt, der über die Arbeit selbst hinausgeht. Denn noch einschneidender ist die Einschränkung der familiären Bindungen. Die harte Realität der Ungewissheit ist allgegenwärtig, vor allem die Frage, ob Milena jemals die Chance haben wird, ihre Großmutter lebend wiederzusehen.



Welche Erwartungen sind mit dem Titel des Films "In einem Jahr" verbunden?



Der suggestive Titel des Films "In einem Jahr" lädt dazu ein, über das Rätsel von Milenas Leben nachzudenken. Er ist eine ergreifende Aufforderung, darüber nachzudenken, wo sie sich in einiger Zeit wiederfinden könnte - eine Aussicht, die sie nach Japan, zurück nach Russland, oder vielleicht zu ihren Wurzeln in der Ukraine führen könnte. Dieser Satz, der aus Milenas eigenem Interview stammt - "Wo werde ich in einem Jahr sein?" - lädt nicht nur dazu ein, ihre Reise mitzuerleben, sondern auch dazu, sich selbst zu betrachten. Was wird sich in der Tat in einem Jahr in unserem eigenen Leben ereignen?



Interview: Nicole Baum