Ab 18! - Großstadt Odysseus

Der Film begann mit der Idee, anhand der WG-Suche eines jungen Erwachsenen subtile zwischenmenschliche Dynamiken in einer Einwanderungsgesellschaft zu beobachten: In den WG-Castings – Vorstellungsgespräche bei den potentiellen Mitbewohner*innen – treffen Erwartungshaltungen und Fremdbilder unter dem starken Druck des urbanen Wohnungsmarkts aufeinander. Uns war wichtig, dafür eine*n Protagonist*in jenseits unseres sozialen Radius zu finden.



Als wir Raffly kennengelernt haben, waren wir sofort von seiner aufgeschlossenen und zugewandten Art begeistert. Ihm zu folgen hieß auch, sich auf eine Geschichte einzulassen, die wir selbst nicht kannten. Aus der WG-Suche wurde eine Wohnungssuche, was den Wegfall des erzählerischen Schlüsselmoments der Castinggespräche bedeutete. Dafür traten mit dem Visum ganz neue Probleme auf, die von einer Gesellschaft erzählen, die junge, gut ausgebildete Ingenieure wie Raffly gleichzeitig ruft und abweist. Uns hat dabei beeindruckt, mit welcher Ausdauer und Zuversicht sich Raffly durch diese Herausforderungen bewegt.



Im Zentrum der Erzählform steht dabei, dass Raffly mit seiner Differenz sichtbar sein kann, ohne dass sie zur Schau gestellt wird. Es gibt fest eingespielte und äußerst fragwürdige Routinen, wie „Andersartigkeit“ von der Mehrheitsgesellschaft betrachtet wird, die schon durch Details unbewusst in Gang gebracht werden können. Uns war klar, dass wir diese Dynamik trotz geteilter Erfahrungen in einer rein beobachtenden Erzählhaltung nicht würden brechen können. Wir wollten daher im Film selbst spürbar machen, wie die Bilder zustande kommen. Sensible Szenen haben wir nur im Konsens mit Raffly gedreht und ihre Wirkung besprochen. Dadurch greift „Großstadt Odysseus“ nicht nur die vielfältigen Lebenswirklichkeiten der Einwanderungsgesellschaft auf, sondern auch die Frage, wie wir diese Pluralität im Dokumentarfilm erzählen wollen.