Ab 18! - Die Selbstverständlichkeit des Seins

Ira Tondowski

Quelle: Sandra Buschow

Nein, mir kam nie per se die Idee, einen Film über Menschen mit Behinderung zu machen. Die Inspiration kam von Len selbst und durch unsere Zusammenarbeit an seinem Drehbuch. Lens Lebendigkeit, seine Lebenszugewandtheit, seine Selbstverständlichkeit mit den Dingen, sein positives Wesen, seine Weisheit trotz seines jungen Alters - das sind alles Dinge, die mich schlicht und einfach fasziniert haben. Ich fand es reizend, eine positive, lebensbejahende Filmerzählung zu machen. Dazu kommt, dass ich persönlich in meinem Leben, so wie es Len im Film auf dem Panel selbst sagt, wenig Berührung mit Menschen mit Behinderung und deren Lebenswelten gehabt habe. Durch die Zusammenarbeit mit Len und unseren sehr besonderen, offenen, ehrlichen und freundschaftlichen Austausch habe ich sehr viel, zumindest was seine Perspektive betrifft, erfahren und verstehen dürfen, und das hat mich sicher auch ein Stück weit für die spezifischen Belange von Menschen mit Behinderung sensibilisiert. Obwohl ich dazu sagen möchte, dass hinter diesem Begriff "Menschen mit Behinderung" sich eine unglaublich vielschichtige, differenzierte und aufregend bunte Welt verbirgt. Das war mir selbst gar nicht so bewusst.



Wie lief die Zusammenarbeit mit ihm bei den Dreharbeiten ab? Immerhin arbeitet er selbst als Regisseur.



Len hat mir von Anfang an vertraut. Er sagte einmal, er freut sich auf meinen Blick auf ihn. Die Zusammenarbeit war völlig unproblematisch. Wenn das Vertrauen da ist, ist es wirklich angenehm mit jemandem zu arbeiten, der selbst vom Fach ist. Bestimmte Anweisungen sind ihm nicht fremd. Er hatte auch eine Vorstellung davon, was es bedeutet, wenn eine Kamera permanent mit ihm unterwegs ist.



Wie hat er auf die Idee der poetischen Szenen reagiert, in denen er eine andere Seite von sich zeigt?



Len hat diese großartige Fähigkeit zu vertrauen. Er fand die poetische Ebene zunächst total spannend. Diese Szenen sind an einem einzigen Drehtag ganz am Ende der Drehperiode entstanden. Was ich da vorhatte, hat - glaube ich - niemand so richtig verstanden, inklusive mir selbst. Die Idee dazu war aber von Anfang an da. Ich blieb dabei und folgte meinem Impuls und erlaubte mir und uns diesen Raum zum Spielen. Es gab einen Moment, in dem Len verunsichert war, nämlich als ich ihn bat zu laufen. Len hat sich für sein Leben aus verschiedenen Gründen gegen das Laufen entschieden. Ich empfinde seine Entscheidung als heroisch. Sie ist für mich Zeugnis von einem Höchstmaß an Selbstakzeptanz. Beeindruckend. Ich verstand also, dass ihn meine Bitte, für die Dreharbeiten kurz zu laufen, irritierte. In so einem Moment ist es meine Aufgabe als Regisseurin, die Protagonist*innen und auch die Menschen, mit denen ich arbeite, halten zu können. Das scheint mir gelungen zu sein.



Dieser Tag war ein so wunderbarer Drehtag für alle Beteiligten! Das habe ich so noch nie erlebt. Trotz zwölf Stunden und emotionaler Momente waren alle mit so viel Freude und Zuversicht dabei, so dass wir gemeinsam in einen spielerischen, kreativen Fluss gekommen sind und dabei extrem effektiv waren. Wir haben alles, was ich mir vorgenommen hatte plus der ein oder anderen spontan entstandenen Idee umsetzen können. Wenn sich diese kreativen Räume auftun, hat das etwas Magisches und zutiefst Beglückendes. An diesem Tag sind im Übrigen nicht nur die Szenen, sondern auch das gesamt Voice Over entstanden. Das nahm ich während einer kleinen Umbaupause mit dem Hintergedanken, Layouttext für den Schnitt zu haben, auf.



In deinem Director's Statement schreibst du, dass du durch die Zusammenarbeit mit Leonard seine spezifische Perspektive erleben konntest. Welche Momente waren dir dabei besonders aufschlussreich?



Die Frage möchte ich gar nicht beantworten, denn aus vielen dieser aufschlussreichen Momente ist letztendlich unser Film montiert.



Interview: Udo Bremer