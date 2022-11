Ab 18! - Luvres Release

Simone Catherina Gaul

Wir haben uns bei einer Recherche für ein anderes Projekt kennengelernt. Erwartet hatte ich: einen ‎Rapper, der auf die Bühne drängt, der sich darstellen will. Stattdessen wirkte Lu sehr ruhig, reflektiert, ‎zurückhaltend. Mich hat seine nachdenkliche Art interessiert, wie er von sich und seiner Geschichte ‎erzählt hat. Eine Geschichte der Straße, mit vielen Drogen und brutalen Erlebnissen, mit Freunden im ‎Knast und Eltern, die nicht mehr weiterwissen. Für Lu ist klar: Wenn es mit der Musik nicht klappt, gibt ‎es nicht mehr viele Möglichkeiten. Und genau diese Geschichte wollte er nun in seinem ersten Album ‎verarbeiten. Ein Album, von dem viel abhängt, beruflich, aber auch privat. Da wollte ich gern dabei ‎sein.



War es schwierig, ihm näher zu kommen?



Lu ist es gewohnt, öffentlich über einen Teil seiner Gedanken zu sprechen. Er erzählt seine Geschichte ‎in seinen Songs und dreht Videos für Youtube und Social Media - allerdings mit Leerstellen und ‎Fragezeichen, denn zu nah will er die Öffentlichkeit eigentlich gar nicht an sich ranlassen. Für uns war ‎genau das die Herausforderung. Wir wollten hinter die Kunstfigur Luvre47 blicken und an den ‎Gedanken und dem Leben des echten Lu teilhaben. Für unseren Film bedeutete das vor allem: ‎Geduld. Lange dabei sein, viel Zeit miteinander verbringen. Wir durften schlussendlich sehr nah dabei ‎sein, was ihm, glaube ich, manchmal zwar nicht so ganz geheuer war, was er aber toleriert hat. Wir ‎hatten eine gute gegenseitige Vertrauensbasis. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.



Was ist in Ihren Augen das Besondere an seiner Verortung in Berlin-Gropiusstadt?



Gropiusstadt ist eine Hochhaussiedlung am südlichen Rand von Berlin. Es ist eine Gegend, in der ‎viele arme Menschen leben, die Innenstadt fühlt sich sehr weit weg an. Und natürlich hat das Viertel Lu ‎und seine Freunde geprägt. Es hat seinen Blick auf die Gesellschaft und seine Wahrnehmung von ‎Ungleichheit und Ungerechtigkeit geschärft. Davon erzählt er auch in seinen Texten. Gleichzeitig ist es ‎diese Welt, die er, indem er in seinen Songs von ihr erzählt, zu seinem Geschäftsmodell gemacht hat. ‎Das zeigt sich auch visuell in seinen Musikvideos, die oft zwischen den Häuserblocks spielen. "Wir ‎drehen hier, weil wir von hier sind", sagt Lu. Das Viertel hat ihm und seinen Freunden in ihrer Jugend ‎teilweise schwer zugesetzt, aber jetzt, als junge Erwachsene, erobern sie sich die Räume zurück und ‎‎"machen was draus".



Kann man seine Musik als Gangster-Rap verstehen, oder was wäre die genaue Bezeichnung?



Musikjournalist*innen verorten ihn gern im "Berliner Untergrund-Rap". Sie schreiben dann ‎von Graffiti-Rap oder Straßen-Rap, letzteres trifft es vermutlich als Oberbegriff am besten. ‎Aber Luvres Musik ist vielseitig. Er spielt mit den Genres und bringt auch mal ein poppiges ‎Stück wie "Kein Bock" mit Paula Hartmann. Er sagt, er möchte sich nicht festlegen, er will ‎frei bleiben in seiner Musik und das machen, worauf er Lust hat.



Luvre und auch sein Freund und Kollege Tony wollen nicht mit bürgerlichem Namen genannt ‎werden. Ist das als Koketterie mit der Welt der wirklichen Gangster zu verstehen, die nicht ‎identifiziert werden wollen, und/oder geht es auch um Vermarktung?



Ein bisschen von allem würde ich sagen. Es ist jedenfalls üblich in der Branche, dass ‎Künstler*innen ihre Identitäten nicht preisgeben. Das ist für manche einfach Teil ihrer Kunst, ‎Teil der Marke. Ja, da stecken auch Anspielungen auf die Welt der Gangster mit drin, ‎manche von ihnen zeigen sich auf Fotos und in Videos nur verpixelt. Im Fall von Luvre liegt ‎es aber auch daran, dass er als Privatperson nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte - als ‎Künstler das aber rund um die Uhr tut.



Interview: Nicole Baum