Ab 18! - Kein Weg zurück

Filmemacherin Britt Beyer begleitet den jungen Israeli auf dessen Weg zu einem selbstbestimmten Leben in Tel Aviv.



Aus amerikanischen Filmen hat Haim Englisch gelernt, sein Wissen über die Welt hat er aus dem Internet. Seine Kindheit und Jugend, wenn es so etwas war, und seine Familie ließ er mit seinem Ausstieg hinter sich. Doch mit den Zwängen des streng reglementierten Lebens verliert Haim auch alle Sicherheiten.



Das Studium der Thora jedenfalls hat ihn nicht auf das Leben außerhalb der ultra-orthodoxen Gemeinschaft vorbereitet. Zwar beherrscht Haim Grundtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Doch Namen wie Marx oder Mozart muss er noch heute im Internet googeln. Auch die Herausforderung des sich täglich neu Einkleidens oder die Konfrontation mit Frauen im Bikini müssen bewältigt werden.



Eine der wenigen Anlaufstellen für Aussteiger aus der orthodoxen Community ist Hillel, eine israelische Non-Profit-Organisation. Hier werden nicht nur Kurse zum "Treffen von Entscheidungen" angeboten, hier können sich die jungen Menschen auch austauschen oder über Spenden neu einkleiden. Auch ein Disco-Abend zum Purim-Fest steht auf dem Programm, auf dem die ungeübten Tänzer die Rituale verlorener Jugendjahre aufholen.



Doch so verlassen sich Haim im weltlich westlichen Tel-Aviv auch fühlen mag, so unverdrossen beschreitet er den neuen Weg der Selbstverantwortung, auch wenn er noch nicht so genau weiß, wohin er ihn wohl führen wird.



Britt Beyer studierte Germanistik und Geschichte an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Danach arbeitete sie als freie Autorin für Funk und Fernsehen. Von 1998 bis 2000 war sie Mitarbeiterin von Albert Maysles in den USA, einem der bedeutendsten Dokumentarfilmer weltweit.



Zurück in Deutschland beteiligte sie sich als Autorin und Regisseurin an preisgekrönten Doku-Serien wie "24 h Berlin" und "24 h Jerusalem". Ihr erster langer Dokumentarfilm "Der junge Herr Bürgermeister" wurde mit dem Hans-Klein-Medienpreis ausgezeichnet. "Werden Sie Deutscher" gewann 2012 den "New Berlin Film Award" für den besten Dokumentarfilm.



"Kein Weg zurück" ist ein Film der 3sat-Dokumentarfilm-Reihe "Ab 18!", in der junge Regisseurinnen und Regisseure mit außergewöhnlichen filmischen Handschriften Geschichten vom Erwachsenwerden erzählen.