Ab 18! - Eben noch Leben

Der Dokumentarfilm begleitet Johanna Klug im Spannungsfeld dieser Arbeit, mit der sie inzwischen auch in verschiedenen Medien präsent ist, und ihres Alltags einer lebensfrohen jungen Erwachsenen in Berlin zwischen Doktorarbeit und Feiern mit Freunden.



Johanna Klug steckt mitten in ihrer Doktorarbeit zum Thema "Patientenautonomie bei todkranken Kindern" und hat gerade ihr zweites Sachbuch veröffentlicht. Mit 20 Jahren hatte sie angefangen, sterbende Menschen zu begleiten: "Seitdem lässt mich die Thematik um Sterben, Tod und Trauer nicht mehr los. Es war das Bedürfnis nach direkten, aufrichtigen und echten Begegnungen mit Menschen", so Johanna. Diese Intensität der Begegnung findet sie nicht nur im Hospiz, wo sie unter anderem eine alte Dame und eine herzkranke junge Frau begleitet, oder bei ihren Ausflügen mit einem Mädchen, das um seine verstorbene Schwester trauert, sondern auch beim ausgelassenen Tanzen und Feiern mit ihren Freunden.



Der Filmemacher Sobo Swobodnik, sein Editor Manuel Stettner und der Musiker Elias Gottstein haben in enger Zusammenarbeit mit Johanna Klug ein assoziatives dokumentarisches Porträt gezeichnet, das einem besonderen Lebenskonzept nachspürt, in dem Leben und Tod selbstverständlich und gleichwertig nebeneinanderstehen und das den Tod als elementaren Teil des Lebens versteht.



Sobo Swobodnik, Jahrgang 1966, hat nach Schauspielstudium, Regiearbeiten im Theater und neben seinen Arbeiten als Journalist und Schriftsteller bereits mehrere Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilme realisiert. Für "Der Papst ist kein Jeansboy" wurde er 2012 mit dem "Max Ophüls Preis" für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet.



Im gleichen Jahr erhielt sein Film "Unplugged: Leben Guaia Guaia" auf dem Filmfest München den Publikumspreis. Damit begann seine Zusammenarbeit mit dem Musiker Elias Gottstein, Jahrgang 1989. Ihre gemeinsamen Filme wurden mit dem Dokumentarfilmmusikpreis ausgezeichnet ("6 Jahre, 7 Monate und 16 Tage – Die Morde des NSU", 2017) beziehungsweise mehrfach nominiert ("Bastard in Mind", 2019, und "Klassenkampf", 2021). Für ihren Film "See you" aus der Reihe "Ab 18!", den sie gemeinsam mit dem Editor Manuel Stettner gestalteten, erhielten sie 2019 den "Robert Geisendörfer Preis".



3sat zeigt "Eben noch Leben" von Sobo Swobonik im Rahmen der Reihe "Ab 18!", in der Regisseurinnen und Regisseure mit außergewöhnlichen filmischen Handschriften Geschichten vom Erwachsenwerden erzählen.