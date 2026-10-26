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Film

Ab 18! - Du warst mein Leben

Nach Jahren Funkstille treffen sich Mutter und Tochter. Dabei kommt alles auf den Tisch: die Nächte, in denen Yasmin mit ihrem Bruder allein war, während die Mutter Drogen nahm.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2017
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 22.02.2027

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Aber auch Eleonores eigenes schweres Kindheitstrauma kommt zur Sprache. Ein Wiedersehen, reich an Erinnerungen, Vorwürfen, Rechtfertigungen, Schweigen, Verzweiflung - der Sehnsucht, einander zu verstehen und vor allem mit dem Wunsch, verzeihen zu können.

"Du warst mein Leben" ist die Fortsetzung des vielfach preisgekrönten Kurzdokumentarfilms "A Girl's Day". Yasmin, die in diesem Film vor fünf Jahren porträtiert wurde, sprach schon damals über ihre Sehnsucht nach einer Familie. Nach einer jahrelangen Odyssee von Heimaufenthalten und Pflegefamilien zeigt "Du warst mein Leben" den Versuch einer Annäherung zwischen Mutter und Tochter.

Rosa Hannah Ziegler, Jahrgang 1982, studierte Regie an der Kunsthochschule für audiovisuelle Medien Köln. Mit ihrem viel beachteten Dokumentarfilm "Cigaretta mon Amour - Portrait meines Vaters" gewann sie den Deutschen Kurzfilmpreis in Gold. "A Girl's Day" war im Rahmen der Duisburger Filmwoche 2015 in der Sektion "doxs" für die "Große Klappe" nominiert.

"Du warst mein Leben" entstand im Rahmen der Reihe "Ab 18!", in der junge Filmemacherinnen und Filmemacher mit außergewöhnlichen filmischen Handschriften Geschichten vom Erwachsenwerden erzählen. Der Film wurde 2017 in der Kinder- und Jugendsektion "doxs!" der Duisburger Filmwoche gezeigt

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