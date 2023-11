Als 16-Jährige erlebte Christina ihre große Liebe, mit Jacob, 39. Als er tödlich verunglückte, hinterließ er eine unwiderrufliche Lücke in Christinas Leben.



20 Jahre später rettet der junge Patrick Christina vor einem Gewitter. Er verliebt sich in sie, wirbt um sie. - Von Liebe, Verlust und dem Wiederfinden eines geliebten Menschen in einem anderen erzählt Dominik Graf in seinem Film "Gesicht der Erinnerung".



Zum ersten Mal seit damals ist auch Christina wieder von einem Mann fasziniert. Von Anfang an erinnert Patrick sie an Jacob, von seinem freundlichen und souveränen Wesen bis hin zu charakteristischen Gesten. Aus den beiden wird ein leidenschaftliches Liebespaar. Christina ist glücklich mit Patrick, in dem sie immer mehr den wiedergefundenen Jacob sieht.



Aber je mehr die beiden Männer für Christina zu einer Person werden, desto irritierter ist Patrick. Er ist nicht mehr sicher, dass Christinas Liebe wirklich ihn meint. Trotz ihrer Liebe treiben die beiden auseinander. Doch der Gedanke an Christina lässt Patrick auch nach der Trennung nicht los.



Redaktionshinweis: 3sat zeigt vom Samstag, 25., bis zum Mittwoch, 29. November, neun von zehn nominierten Fernsehfilmen, die bei der "TeleVisionale", dem Film- und Serienfestival Baden-Baden, präsentiert werden.



Zuschauer können durchgehend vom 25. November, 6.00 Uhr, bis zum 29. November, 0.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm unter www.3sat.de/publikumspreis wählen.



