Vom Trattenbachtal ins Hintergebirge - Zwischen Fels und Fluss

Holzknechtmuseum; Michael Schwarzlmüller, Hermann Staudinger.

Quelle: RANFILM

Weiter führt der Weg nach Losenstein, dem historischen Zentrum der Nagelschmiede. Einst prägten bis zu 300 Kleinbetriebe den Ort. Das Schmiedehandwerk zählt zu den ältesten Berufen überhaupt - aus einfachen Faustschmieden entwickelten sich spezialisierte Handwerksbetriebe. Der Alltag war hart, die Produktion beeindruckend: bis zu 1.500 Nägel täglich pro Schmied.



Das Schmiedemuseum hält dieses Erbe lebendig. Im Trattenbachtal selbst steht die Messerherstellungs- und Holzhandwerkskunst im Mittelpunkt. Von Klingenschmieden über Schleifer bis zu Messerern reichte die Palette. Zunftzeichen und historische Werkzeuge zeugen vom früheren Wohlstand. Heute führen Betriebe wie Löschenkohl mit den "Trattenbacher Zauckerln" die Tradition fort.