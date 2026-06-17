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Das Bild zeigt die Ruine der Burg Losenstein, die auf einem Hang in einer malerischen Landschaft liegt. Die Burg hat massive, steinerne Mauern und einige Fensteröffnungen, die eine beeindruckende Aussicht bieten. Im Vordergrund ist der zerfallene Teil der Burg deutlich zu sehen, mit unregelmäßigen Kanten und vertrocknendem Mauerwerk. Im Hintergrund erstreckt sich eine weite Hügellandschaft, die grün und bewaldet ist. Zwischen den Hügeln verlaufen ein Fluss und mehrere Siedlungen, die aus kleinen Häusern mit roten und weißen Dächern bestehen. Einige Straßen sind sichtbar, darunter eine Eisenbahnlinie, die entlang des Wassers verläuft. Der Himmel ist teilweise bewölkt, und die Landschaft strahlt Ruhe und Naturverbundenheit aus. Die gesamte Szene vermittelt ein Gefühl von historischer Bedeutung und natürlicher Schönheit.

Dokumentation

Vom Trattenbachtal ins Hintergebirge - Zwischen Fels und Fluss

Rau, echt, traditionsreich - eine Reise durch eine der ursprünglichsten Regionen Oberösterreichs. Im Trattenbachtal trifft wilde Natur auf gelebtes Handwerk.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.07.2026
20:15 - 21:00 Uhr

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Teaser Zwischen Fels und Fluss

Zwischen Fels und Fluss

Im Fokus stehen Menschen und ihr lebendiges Erbe: Zwischen Hintergebirge und Losenstein wird das Trattenbachtal zur Bühne gelebter Handwerkskunst. Nachhaltiger Tourismus und kulturelles Vermächtnis formen hier eine Region im Spannungsfeld von Tradition und Zukunft.

Das Bild zeigt eine malerische Landschaft in der Region Trattenbachtal, insbesondere die Ortschaft Reichraming. Im Vordergrund fließt der Trattenbach, der sich durch die grüne Umgebung schlängelt. Auf der linken Seite des Bildes sind mehrere Häuser mit roten und dunklen Dächern zu sehen, die von Bäumen und Wiesen umgeben sind. In der Mitte des Bildes befindet sich eine Brücke, die über den Fluss führt. Auf der rechten Seite sind weitere Gebäude und ein Friedhof erkennbar. Die Landschaft wird von sanften Hügeln und bewaldeten Bergen im Hintergrund umrahmt. Die gesamte Szenerie vermittelt eine ruhige, naturnahe Atmosphäre und zeigt die enge Verbindung zwischen der Siedlung und der umgebenden Natur.
Reichraming.
Quelle: RANFILM

Ein Tal voller Gegensätze, geprägt von Wasser, Holz und jahrhundertealter Handwerkskunst: Vom oberösterreichischen Trattenbachtal bis ins Hintergebirge wird eine Region abgebildet, in der Natur und Geschichte eng verwoben sind.

Zwischen Reichraming, Losenstein und dem Trattenbach entfaltet sich eine malerische Landschaft zwischen Ursprünglichkeit und gelebter Tradition.

Das Bild zeigt eine weitläufige Landschaft im Nationalpark Hintergebirge. Im Vordergrund sind sanfte Hügel und dichte Wälder sichtbar, die durch verschiedene Grüntöne charakterisiert sind. Die Bäume scheinen überwiegend Laubbäume zu sein und erstrecken sich über die sanften Erhebungen. Im Hintergrund erheben sich majestätische Berge, deren Gipfel teilweise von Wolken umgeben sind. Ein Fluss schlängelt sich durch das Tal, dessen Verlauf zwischen den Bäumen und Hügeln sichtbar ist. Der Himmel ist klar und blau mit einigen kleinen, weißen Wolken. Die gesamte Szene strahlt eine unberührte, natürliche Schönheit aus, die die Verbindung von Natur und Kultur in dieser Region widerspiegelt.
Nationalpark Hintergebirge.
Quelle: RANFILM

Reichraming liegt als "Tor zum Nationalpark" in eindrucksvoller Naturkulisse. Das Reichraminger Hintergebirge - Kernstück der Eisenwurzen - umfasst rund 13.000 Hektar weitgehend unberührte Waldlandschaft zwischen Enns- und Steyrtal und dient zahlreichen Wildtieren als Rückzugsraum.

Mit dem Großen Größtenberg (1724 m), dem Reichraminger Bach und seiner Schutzstellung als Teil des Nationalparks Kalkalpen sowie seit 2017 als UNESCO-Weltnaturerbe steht die Region für besondere Naturqualität. Auch das Holzknechtmuseum und gelebte Traditionen wie Pferdefuhrwerke zeigen die enge Verbindung von Mensch und Natur.

Das Bild zeigt zwei Männer, die an einem rustikalen Holztisch sitzen. Der Tisch ist aus grobem, behandeltem Holz. Neben ihnen steht eine alte Petroleumlampe, die nicht brennt. Der Mann links trägt ein traditionelles Outfit, das aus einer hellen Bluse und einer Weste besteht, und hat einen schwarzen Hut mit einem Federbusch auf dem Kopf. Er hat lockige, blond-graue Haare und eine entspannte Körperhaltung. Der Mann rechts trägt eine dunkle Jacke und hat einen Bart. Er schaut nachdenklich auf den Tisch und hat seine Hände zusammengelegt. Im Hintergrund sind Holzwände sichtbar, und an der Wand hängt ein altes Schwarz-Weiß-Foto. Ein Fenster an der linken Seite lässt viel Tageslicht rein und beleuchtet den Raum. In der Nähe des Tischs sind einige Werkzeuge sichtbar, die mit Handwerk in Verbindung stehen, was auf eine Umgebung hinweist, die von Tradition und handwerklichen Fertigkeiten geprägt ist.
Holzknechtmuseum; Michael Schwarzlmüller, Hermann Staudinger.
Quelle: RANFILM

Weiter führt der Weg nach Losenstein, dem historischen Zentrum der Nagelschmiede. Einst prägten bis zu 300 Kleinbetriebe den Ort. Das Schmiedehandwerk zählt zu den ältesten Berufen überhaupt - aus einfachen Faustschmieden entwickelten sich spezialisierte Handwerksbetriebe. Der Alltag war hart, die Produktion beeindruckend: bis zu 1.500 Nägel täglich pro Schmied.

Das Schmiedemuseum hält dieses Erbe lebendig. Im Trattenbachtal selbst steht die Messerherstellungs- und Holzhandwerkskunst im Mittelpunkt. Von Klingenschmieden über Schleifer bis zu Messerern reichte die Palette. Zunftzeichen und historische Werkzeuge zeugen vom früheren Wohlstand. Heute führen Betriebe wie Löschenkohl mit den "Trattenbacher Zauckerln" die Tradition fort.

Das Bild zeigt eine malerische Landschaft im Trattenbachtal, das von sanften, grünen Hügeln und dichten Wäldern umgeben ist. Im Vordergrund erkennt man eine Ansammlung von Gebäuden, darunter ein Bauernhof, der mit einem Schwimmbad und umgeben von Bäumen und Wiesen ausgestattet ist. Die Wiesen sind üppig grün und scheinen sanft zu den Hügeln hin anzusteigen. Im Hintergrund erheben sich steile, bewaldete Berge, deren Gipfel teilweise von Wolken umschlungen sind. Einige Wegeläufchen schlängeln sich durch die Landschaft und verbinden die verschiedenen Gebäude miteinander. Das gesamte Setting ist von einer friedlichen, naturverbundenen Atmosphäre geprägt. Die Lichtverhältnisse sind hell und freundlich, was die Farben der Wiesen und Wälder lebendig erscheinen lässt. Es handelt sich hier um eine Region, die durch ihre natürliche Schönheit und kulturelle Vielfalt besticht.
Hintsteingraben.
Quelle: RANFILM

Restaurierte Technik wie der wasserradbetriebene Doppelschwanzhammer sowie der größte Taschenfeitel der Welt unterstreichen die lebendige Handwerksgeschichte. Der Trattenbach selbst steht heute sinnbildlich für nachhaltiges Leben im Tal.

Fluss, Wälder und Lebensräume bilden ein sensibles Gleichgewicht, dessen Schutz für Einheimische ebenso wirtschaftliche wie ökologische Bedeutung hat. Auch die Burg Losenstein (Bild ganz oben) mit ihren Funden und dem restaurierten Burghof macht Geschichte sichtbar und greifbar.

Das Bild zeigt eine weite landschaftliche Ansicht des Trattenbachtals, umgeben von sanften Hügeln und steilen Bergen. Die Vegetation ist üppig und grün, mit dichten Wäldern, die die Berghänge bedecken. Im Vordergrund verläuft ein geschwungener Weg, der durch die Landschaft führt. In der Mitte des Tals sind kleine Gebäude sichtbar, die Teil eines Dorfes oder einer Siedlung sein könnten. Der Trattenbach, ein schmaler Fluss, durchzieht das Tal und trägt zur malerischen Schönheit der Region bei. Die Bögen der Hügel und die sanften Täler schaffen eine harmonische und entspannende Atmosphäre. Der Himmel ist größtenteils bewölkt, was auf eine milde Wetterlage hindeutet. Insgesamt vermittelt das Bild ein Gefühl von unberührter Natur und traditioneller ländlicher Idylle in der Region Ennstal.
Trattenbachtal.
Quelle: RANFILM

Zwischen Tradition, Handwerk und nachhaltiger Zukunft entsteht ein lebendiger Kulturraum, der seine Wurzeln bewahrt und zugleich neue Wege geht. Den Abschluss bildet der Blick auf eine Region im Wandel: Das Tal zwischen Tradition und Moderne.

Nachhaltiger Tourismus, gelebtes Handwerk und neue Ideen verschmelzen zu einem Bild einer Region, die ihre Wurzeln bewahrt und zugleich offen für Entwicklung bleibt. Das Trattenbachtal präsentiert sich damit als authentischer Lebensraum, in dem Natur, Geschichte und Zukunft zu einem eindrucksvollen Gesamtbild verschmelzen.

Ein Film von Alfred Ninaus.

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