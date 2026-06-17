Dokumentation
Vom Trattenbachtal ins Hintergebirge - Zwischen Fels und Fluss
Rau, echt, traditionsreich - eine Reise durch eine der ursprünglichsten Regionen Oberösterreichs. Im Trattenbachtal trifft wilde Natur auf gelebtes Handwerk.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 27.07.2026
- 20:15 - 21:00 Uhr
Im Fokus stehen Menschen und ihr lebendiges Erbe: Zwischen Hintergebirge und Losenstein wird das Trattenbachtal zur Bühne gelebter Handwerkskunst. Nachhaltiger Tourismus und kulturelles Vermächtnis formen hier eine Region im Spannungsfeld von Tradition und Zukunft.
Ein Tal voller Gegensätze, geprägt von Wasser, Holz und jahrhundertealter Handwerkskunst: Vom oberösterreichischen Trattenbachtal bis ins Hintergebirge wird eine Region abgebildet, in der Natur und Geschichte eng verwoben sind.
Zwischen Reichraming, Losenstein und dem Trattenbach entfaltet sich eine malerische Landschaft zwischen Ursprünglichkeit und gelebter Tradition.
Reichraming liegt als "Tor zum Nationalpark" in eindrucksvoller Naturkulisse. Das Reichraminger Hintergebirge - Kernstück der Eisenwurzen - umfasst rund 13.000 Hektar weitgehend unberührte Waldlandschaft zwischen Enns- und Steyrtal und dient zahlreichen Wildtieren als Rückzugsraum.
Mit dem Großen Größtenberg (1724 m), dem Reichraminger Bach und seiner Schutzstellung als Teil des Nationalparks Kalkalpen sowie seit 2017 als UNESCO-Weltnaturerbe steht die Region für besondere Naturqualität. Auch das Holzknechtmuseum und gelebte Traditionen wie Pferdefuhrwerke zeigen die enge Verbindung von Mensch und Natur.
Weiter führt der Weg nach Losenstein, dem historischen Zentrum der Nagelschmiede. Einst prägten bis zu 300 Kleinbetriebe den Ort. Das Schmiedehandwerk zählt zu den ältesten Berufen überhaupt - aus einfachen Faustschmieden entwickelten sich spezialisierte Handwerksbetriebe. Der Alltag war hart, die Produktion beeindruckend: bis zu 1.500 Nägel täglich pro Schmied.
Das Schmiedemuseum hält dieses Erbe lebendig. Im Trattenbachtal selbst steht die Messerherstellungs- und Holzhandwerkskunst im Mittelpunkt. Von Klingenschmieden über Schleifer bis zu Messerern reichte die Palette. Zunftzeichen und historische Werkzeuge zeugen vom früheren Wohlstand. Heute führen Betriebe wie Löschenkohl mit den "Trattenbacher Zauckerln" die Tradition fort.
Restaurierte Technik wie der wasserradbetriebene Doppelschwanzhammer sowie der größte Taschenfeitel der Welt unterstreichen die lebendige Handwerksgeschichte. Der Trattenbach selbst steht heute sinnbildlich für nachhaltiges Leben im Tal.
Fluss, Wälder und Lebensräume bilden ein sensibles Gleichgewicht, dessen Schutz für Einheimische ebenso wirtschaftliche wie ökologische Bedeutung hat. Auch die Burg Losenstein (Bild ganz oben) mit ihren Funden und dem restaurierten Burghof macht Geschichte sichtbar und greifbar.
Zwischen Tradition, Handwerk und nachhaltiger Zukunft entsteht ein lebendiger Kulturraum, der seine Wurzeln bewahrt und zugleich neue Wege geht. Den Abschluss bildet der Blick auf eine Region im Wandel: Das Tal zwischen Tradition und Moderne.
Nachhaltiger Tourismus, gelebtes Handwerk und neue Ideen verschmelzen zu einem Bild einer Region, die ihre Wurzeln bewahrt und zugleich offen für Entwicklung bleibt. Das Trattenbachtal präsentiert sich damit als authentischer Lebensraum, in dem Natur, Geschichte und Zukunft zu einem eindrucksvollen Gesamtbild verschmelzen.
Ein Film von Alfred Ninaus.