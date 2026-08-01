Zwischen Fels und Fluss - Vom Mölltal ins Maltatal

Maltatal/Kölnbreinsperre

Quelle: ORF/kk

Einer der beliebtesten und bekanntesten Kraftorte Kärntens ist der Danielsberg, ein markant aufragender Hügel inmitten des Mölltals. Der Geistliche Martin Edlinger ist hier aufgewachsen. Er verweist auf die historischen Funde, die den Danielsberg als Heiligtum in allen Zeiten ausweisen.



Sein persönliches Heiligtum ist für den Fassbindermeister Ferdinand Mörtl ohne jeden Zweifel seine Werkstatt in Lurnfeld. Jahrzehntelang hat er das Erbe von Großvater und Vater fortgeführt, heute ist er selbst in Pension. Doch die Maschinen und Werkzeuge in seinem Reich sind für ihn längst noch nicht museumsreif.



Auf dem Feldsberg, wo einst Kaiser Friedrich III. den Frieden von Pusarnitz verhandelt hatte, der zur Einheit Kärntens geführt hat, stimmt die Sängerrunde Lurnfeld rund um Obfrau Gerhild Kleinfercher ein Kärntnerlied an. Das gehört hier einfach dazu.