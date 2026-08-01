Dokumentation
Zwischen Fels und Fluss - Vom Mölltal ins Maltatal
Das Mölltal und das Maltatal: Zwei Täler - verbunden durch eindrucksvolle Bergwelten und die Gastfreundschaft der Menschen. Sie sind stolz auf das, was sie haben: Ein Stück pures Kärnten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.08.2026
- 19:30 - 20:15 Uhr
Vom Großglockner bis zur höchsten Staumauer Österreichs - es sind Orte der Superlative im Nationalpark Hohe Tauern. Doch im Mölltal und im Maltatal warten auch abseits der großen Kulisse mannigfaltige Geschichten darauf, entdeckt zu werden: über Gold, Esel und Heiligtümer.
Ein Postkartenmotiv in seiner reinsten Form - das ist Heiligenblut am Großglockner (Bild oben). Hier nimmt das Kärntner Mölltal seinen Anfang. Es ist ein Land der Biodiversität, das beweist die Bäuerin Angelina Pucher vom Sturm-Archehof.
Sie kümmert sich um den Erhalt alter Nutztierrassen wie den Tauernscheckenziegen. Im Goldgräberdorf von Heiligenblut lässt sich der Goldwäscher Hans-Jörg Lackner bei seiner meditativen Suche nach Tauerngold über die Schulter blicken.
Ein imposantes wie beklemmendes Naturjuwel ist die Raggaschlucht bei Flattach. Berg- und Wanderführerin Gabriele Broschek-Noisternig macht jeden Morgen einen Kontrollgang durch die Schlucht bevor sie Kassa für Besucher*innen öffnet.
In Reißeck taucht Regisseur Fritz Aigner ein in die Welt der Bergbauern. Hans Platzer serviert seinen Gästen auf der Hattelberger Alm deftige Kost: Frigga. Eine traditionelle Eierspeise der Holzknechte, bei der mit Käse nicht gespart wird. Authentisch. Legendär.
Einer der beliebtesten und bekanntesten Kraftorte Kärntens ist der Danielsberg, ein markant aufragender Hügel inmitten des Mölltals. Der Geistliche Martin Edlinger ist hier aufgewachsen. Er verweist auf die historischen Funde, die den Danielsberg als Heiligtum in allen Zeiten ausweisen.
Sein persönliches Heiligtum ist für den Fassbindermeister Ferdinand Mörtl ohne jeden Zweifel seine Werkstatt in Lurnfeld. Jahrzehntelang hat er das Erbe von Großvater und Vater fortgeführt, heute ist er selbst in Pension. Doch die Maschinen und Werkzeuge in seinem Reich sind für ihn längst noch nicht museumsreif.
Auf dem Feldsberg, wo einst Kaiser Friedrich III. den Frieden von Pusarnitz verhandelt hatte, der zur Einheit Kärntens geführt hat, stimmt die Sängerrunde Lurnfeld rund um Obfrau Gerhild Kleinfercher ein Kärntnerlied an. Das gehört hier einfach dazu.
In Gmünd beginnt das Maltatal. Die mittelalterliche Kleinstadt hat sich zur Künstlerstadt entwickelt, das zeigen die einladenden Ateliers, die hier Artists in Residence geboten werden und die alljährliche Schau im Kunsthaus Gmünd unter Kuratorin Julia Schuster.
Auf die Esel gekommen ist Wolfgang Gollenz. Mit dem Eselpark betreibt er eines der beliebtesten Familienausflugsziele des Maltatals. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Zucht Amerikanischer Miniaturesel - wie "Razzle Dazzle", der prächtige Minizuchthengst.
Vom höchsten Wasserfall Kärntens - dem Fallbach-Wasserfall - führt der Film schließlich zu Österreichs höchster Staumauer im Hochgebirge des Talschlusses des Maltatals - der Kölnbreinsperre.
Sperrwärter Thomas Jahn macht sich mit seinem Kollegen auf den täglichen Gang durch die Innenwelt des massiven Betonbaus, bei dem sie die Bewegung der Mauer messen, die unausweichlich ist aufgrund der Wassermassen, die im Zuge der Aufstauung auf das imposante Bauwerk einwirken.
Ein Film von Fritz Aigner.