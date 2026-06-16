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Das Bild zeigt eine malerische Landschaft im Sulmtal, Weststeiermark, Österreich. Im Vordergrund befindet sich ein großes, dreigeschossiges Gebäude mit weißen Wänden und roten Dächern. Das Gebäude ist umgeben von üppigem Grün; Bäume und Sträucher bilden eine dichte Vegetation. In der oberen rechten Bildhälfte sind sanfte Hügel zu sehen, die ebenfalls bewaldet sind. Hinter dem Gebäude schlängelt sich ein Fluss durch das Tal. Die Landschaft ist von sanften Hügeln und bewaldeten Bereichen geprägt, was ein ruhiges und idyllisches Bild vermittelt. Die Lichtverhältnisse deuten auf einen sonnigen Tag hin, wobei die Sonne durch die Bäume scheint und das Bild aufhellt. Das Bild könnte aus der ORF/3sat-Dokumentation über das Sulmtal stammen, die die Natur und Kultur der Region thematisiert.

Dokumentation

Das Sulmtal - aus der Reihe "Zwischen Fels und Fluss"

Wild, ursprünglich und voller Geschichten: Diese filmische Reise führt ins Sulmtal der Weststeiermark. Erzählt wird die eindrucksvolle Geschichte einer einzigartigen Region.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.07.2026
20:15 - 21:00 Uhr

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Teaser Zwischen Fels und Fluss

Zwischen Fels und Fluss

Schwarze und Weiße Sulm formen eine wilde, ursprüngliche Landschaft. Zwischen Naturjuwelen, Burg Deutschlandsberg, Weinbau und jahrhundertealter Tradition präsentiert sich eine Region voller Vielfalt, historischer Spuren und Leben im Einklang mit der Natur.

Das Bild zeigt eine idyllische Landschaft, in der sich ein ruhiger Fluss durch ein bewaldetes Tal schlängelt. Im Vordergrund steht ein Mann, der bis zu den Waden im flachen Wasser steht. Er trägt Gummistiefel und eine helle, blumige Bluse. Um ihn herum sind dichte grüne Busch- und Baumvegetation zu sehen. Der Fluss hat eine klare, sanft fließende Strömung, und an einigen Stellen tritt das Wasser über glatte, steinerne Abschnitte. Die Umgebung wirkt sehr naturbelassen und friedlich, mit unterschiedlichen Grüntönen, die von den umliegenden Pflanzen und Bäumen kommen. Der Himmel ist leicht bewölkt, was eine diffuse, natürliche Beleuchtung erzeugt.
Vereinigung Schwarze u Weiße Sulm bei Gasselsdorf mit Johannes Gepp.
Quelle: RANFILM

Zwei Flüsse, zwei Ursprünge, ein Tal voller Geschichte, Natur und Bewegung. Das Sulmtal, geprägt von Schwarzer und Weißer Sulm, präsentiert sich besonders eindrucksvoll. Die Schwarze Sulm entspringt auf etwa 1715 m Seehöhe auf der Bärentalalm in der Weststeiermark am Steinmandl.

Auf rund 20 Kilometern zählt sie zu den wenigen durchgehend naturnah erhaltenen Gebirgsflüssen Mitteleuropas. Zum Schutz ihrer Artenvielfalt ist sie Naturschutzgebiet und Teil von "Natura 2000". Am Rand der Alpen entwässert sie die Koralpe, durchquert ein tief eingeschnittenes Tal und erreicht bei Bad Schwanberg das Weststeirische Riedelland. Im Bild ganz oben die Altburg Schwanberg.

Das Bild zeigt eine naturnahe Landschaft im Sulmtal, das von den Flüssen Schwarze und Weiße Sulm geprägt ist. Im Vordergrund sind flache, schlammlastige Bereiche mit aus dem Boden wachsenden, kräftigen Grasbüscheln zu sehen. Diese stehen teilweise im Wasser, das klare Reflexionen auf der Oberfläche erzeugt. Das gesamte Gelände ist von feuchten, mattenartige Bodensflächen mit einer wilden, unberührten Vegetation umgeben. Die Umgebung wirkt unberührt und naturnah, was auf ein Schutzgebiet hinweist. Im Hintergrund ist eine sanfte, bewachsene Fläche zu erkennen, die die Weite der Landschaft unterstreicht.
Brendlalm, Ursprung Weiße Sulm.
Quelle: RANFILM

Bei Gasselsdorf vereinigt sie sich nach rund 35 Kilometern mit der Weißen Sulm. Ab hier heißt der Fluss Sulm und mündet in die Mur. Die Weiße Sulm entspringt auf etwa 1570 m Seehöhe auf der Brendlalm am Wolscheneck. Sie verläuft Richtung Südosten, nimmt den Rettenbach vom Garanaser Hochmoor auf und bildet zeitweise die Grenze zwischen Bad Schwanberg und Wies.

Nach einem Richtungswechsel durch das Weststeirische Riedelland durchfließt sie den südlichen Ast des Sulmtals und vereinigt sich nach rund 28 Kilometern mit der Schwarzen Sulm. Im Zentrum: die Kraft der Kreisläufe. Wasser, Natur, Leben - ein fragiles System, das erhalten werden muss. Der Ökologe Johannes Gepp beschreibt das Sulmtal als Raum von Innovation und Zukunft.

Das Bild zeigt die Burg Deutschlandsberg in der Weststeiermark, umgeben von dichten Wäldern und sanften Hügeln. Die Burg hat mehrere Türme mit spitz zulaufenden Dächern, die mit verzinktem Metall bedeckt sind. Der Hauptteil der Burg ist aus grauem Stein gebaut und weist Fenster mit auffälligen, kreisförmigen Steinrahmen auf. Im Vordergrund ist ein längliches Gebäude mit rotem Ziegeldach zu sehen, das sich an die Burg anschließt. Um die Burg herum erstreckt sich eine grüne Landschaft mit Weinbergen, die in gleichmäßigen Reihen angeordnet sind und sich sanft den Hügel hinunterziehen. Ein schmaler Weg führt an der Burg vorbei. Die gesamte Szenerie wird von bergigen Hintergründen umrahmt, die in verschiedenen Grüntönen schimmern und eine ruhige, natürliche Atmosphäre vermitteln.
Burg Deutschlandsberg.
Quelle: RANFILM

Der Film bleibt nah dran: keine Distanz, kein Inszenieren - sondern echte Begegnungen, echte Geschichten. Die Kamera mitten im Geschehen, das Leben der Region unmittelbar erfahrbar. Natur- und Kulturlandschaft treffen hier aufeinander: Europaschutzgebiet Natura 2000, wilde Schluchten, Wasserfälle in der Urberlschlucht, die Deutschlandsberger Klause als ehemaliger Holztransportweg und Glashütten mit Funden einer einstigen Waldglashütte, deren Glasofen heute im Zentrum archäologischer Arbeit steht.

In der Burg Deutschlandsberg, erstmals 1185 als "Lonsperch" erwähnt, wird dieses Erbe bewahrt und sichtbar gemacht. Nicht weit entfernt liegt das Renaissance-Schloss Hollenegg. Das Sulmtal mit seinen Almen und Wäldern ist seit Generationen Lebensraum für Menschen im Einklang mit der Natur. Im Hochmoor Garanas lagern bis zu sechs Meter Torf aus 6000 Jahren. Der Rohstoff wird im Heilmoorbad Schwanberg therapeutisch genutzt. Ebenso prägend: der Kürbis. Aus den Kernen entsteht das steirische Kürbiskernöl - "grünes Gold" mit Weltruf.

Im Süden markiert Leibnitz das Tor ins Sulmtal. Die Sulm durchfließt hier die Stadt und mündet schließlich im Leibnitzer Feld in die Mur. Dort liegt auch Flavia Solva, eine bedeutende römische Ausgrabung an der Bernsteinstraße - ein weiteres Kapitel einer Landschaft, die bis heute von Wasser, Zeit und Wandel erzählt.

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