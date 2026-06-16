Das Sulmtal - aus der Reihe "Zwischen Fels und Fluss"

Burg Deutschlandsberg.

Quelle: RANFILM

Der Film bleibt nah dran: keine Distanz, kein Inszenieren - sondern echte Begegnungen, echte Geschichten. Die Kamera mitten im Geschehen, das Leben der Region unmittelbar erfahrbar. Natur- und Kulturlandschaft treffen hier aufeinander: Europaschutzgebiet Natura 2000, wilde Schluchten, Wasserfälle in der Urberlschlucht, die Deutschlandsberger Klause als ehemaliger Holztransportweg und Glashütten mit Funden einer einstigen Waldglashütte, deren Glasofen heute im Zentrum archäologischer Arbeit steht.



In der Burg Deutschlandsberg, erstmals 1185 als "Lonsperch" erwähnt, wird dieses Erbe bewahrt und sichtbar gemacht. Nicht weit entfernt liegt das Renaissance-Schloss Hollenegg. Das Sulmtal mit seinen Almen und Wäldern ist seit Generationen Lebensraum für Menschen im Einklang mit der Natur. Im Hochmoor Garanas lagern bis zu sechs Meter Torf aus 6000 Jahren. Der Rohstoff wird im Heilmoorbad Schwanberg therapeutisch genutzt. Ebenso prägend: der Kürbis. Aus den Kernen entsteht das steirische Kürbiskernöl - "grünes Gold" mit Weltruf.



Im Süden markiert Leibnitz das Tor ins Sulmtal. Die Sulm durchfließt hier die Stadt und mündet schließlich im Leibnitzer Feld in die Mur. Dort liegt auch Flavia Solva, eine bedeutende römische Ausgrabung an der Bernsteinstraße - ein weiteres Kapitel einer Landschaft, die bis heute von Wasser, Zeit und Wandel erzählt.