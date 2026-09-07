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Im Bild ist eine Kapelle mit dekorativem Dach und Säulen zu sehen. Sie steht vor einer Berglandschaft. Im Hintergrund zeigen sich hohe, mit Schnee bedeckte Berge und bewaldete Hänge.

Dokumentation

Zwischen Fels und Fluss - Das Stubaital

Alpine Natur, gelebte Tradition und Menschen mit Leidenschaft: das Stubaital vereint auf einer Länge von 35 Kilometern - umrahmt von Dreitausendern - all das, was Tirol ausmacht.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.10.2026
20:15 - 21:00 Uhr

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Teaser Zwischen Fels und Fluss

Zwischen Fels und Fluss

Im Winter wie im Sommer: das Leben der Menschen im Stubaital ist geprägt vom Bergtourismus. Ihre Heimat zum Erlebnis für Gäste zu machen ist für viele mehr als nur ein Beruf: ob für den Schi- und Bergführer, den Almgastronomen oder für die Gleitschirm-Fluglehrerin.

Gletscherschilauf seit mehr als 50 Jahren

Die Aufnahme zeigt hohe, schneebedeckte Berge unter einem blauen Himmel. Im Vordergrund liegt ein Gebäude, umgeben von Schnee und einer Skipiste. Menschen sind zu sehen, die sich im Freien aufhalten.
Kreuzjoch.
Quelle: RANFILM

Das Stubaital ist eines der touristischen Ballungszentren Tirols - begünstigt auch durch die Nähe zur Landeshauptstadt Innsbruck. Mehrere Bergbahnen auf überschaubarem Raum und umfassende Wanderrouten sorgen dafür, dass die Bergwelten erkundet werden können. Im Winter dominiert der Skisport den Alltag im Stubaital. Die Inbetriebnahme der Stubaier Gletscherbahn 1973 hat maßgeblich zum touristischen Aufschwung des Tals beigetragen.

Von der Bergstation am Stubaier Gletscher aus macht sich der Berg- und Schiführer Leonhard Siller aus Neustift am winterlichen Morgen mit einer kleinen Gruppe Gäste zu einer Schi-Tour auf. Sein Alltag bewegt sich zwischen Berg und Tal. Das erfordert Ausdauer. Wenn er von der Tour zurück ist, ruft noch die Arbeit auf seiner Landwirtschaft in Neustift. In den Sommermonaten bewirtschaftet Leonhard gemeinsam mit seiner Frau Martina die Nürnberger Hütte auf knapp 2.300 Metern Seehöhe am Fuße des Wilden Freigers. Das ist gelebte Familientradition in vierter Generation. Seit 1914.

Paragliden seit Kindesbeinen

Ein Paragleiter schwebt über schneebedeckte Berge. Die Gipfel sind steil und rau, der Himmel ist klar und blau. Die Szenerie vermittelt eine alpine Landschaft.
Paragleiterin Johanna Dorugati.
Quelle: RANFILM

Der Familientradition treu geblieben ist auch die Paragleiterin Johanna Eller, die bereits im Alter von 18 Monaten ihren ersten Tandemsprung mit ihrem Vater absolviert hat, der gemeinsam mit ihrer Mutter 1986 eine der ersten Drachen- und Gleitschirmflugschulen Österreichs hier in Neustift eröffnet hat. Johanna ist heute selbst Fluglehrerin.

Der ideale Startplatz für ihre heutigen Übungsstunden befindet sich am Hang unmittelbar neben der Bergstation der Elfer-Bahnen. Die luftigen Höhen sind nicht das Einzige, was das Stubaital bekannt gemacht hat.

Stubaier Werkzeugmacher

Ein Handwerker steht an einem Tisch in einer Werkstatt und arbeitet mit einer Schleifmaschine. Funken sprühen, während er ein Metallstück bearbeitet. Im Hintergrund sind Werkzeuge und Ausrüstung sichtbar.
Kunstschmied Michael Wilberger.
Quelle: RANFILM

Werkzeuge, Eispickel, Karabiner haben auch ihren Teil dazu beigetragen - die Produkte der Stubaier Werkzeugindustrie, die seit 1897 besteht. Peter Gleinser hat jahrzehntelang in der Werkzeugindustrie gearbeitet, heute wacht er über die stolze Geschichte der einst so zahlreichen Schmieden in Fulpmes im örtlichen Schmiedemuseum.

Feuer und Stahl - daraus besteht die Welt von Michael Wilberger. Der junge Schmied hat sich auf die Produktion von Damastmessern spezialisiert. Darüber hinaus bietet er Messerschmiedekurse für Interessierte an. Im Zuge der Industrialisierung wurde Fulpmes und damit das Stubaital mit der 1904 eröffneten Stubaitalbahn an das Eisenbahnnetz angeschlossen - die günstige Anbindung im öffentlichen Verkehr an das nahe gelegene Innsbruck ist heute von großer Bedeutung für den Tourismus.

Höchstgelegene Quellwasser-Fischzuchtanlage der Alpen

Im Bild ist der Grawa-Wasserfall zu sehen, der über felsige Stufen in ein Waldgebiet stürzt. Umgeben von grünen Bäumen und Felsen, fließt das Wasser mit viel Schwung. Der Himmel ist teils bewölkt.
Grawa-Wasserfall.
Quelle: RANFILM

Imposant und erfrischend ist der Grawa-Wasserfall, Gastlichkeit und hochwertige Kulinarik bietet man auf der Tschangelair Alm. Hier kümmert sich Peter Zittera um die höchstgelegene Quellwasser-Fischzuchtanlage der Alpen, in deren klarem Wasser Saiblinge und Forellen heranwachsen.

Als Küchenchef ist Peter für das Wohl der Gäste zuständig, hier auf der Alm, aber auch im Hoferwirt, einem schmuckvollen Traditionsgasthaus in Neustift. Erbaut wurde das Haus im Jahr 1674, seit 1922 ist es im Besitz der Familie Zittera.

Ein Film von Fritz Aigner.

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