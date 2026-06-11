Das Steyrtal

Die Steyrtalbahn reist entlang des Flusses

Quelle: Ranfilm

Die unberührten Wälder rund um die Steyr waren einst Heimat vieler Wildtiere - und Ziel von Wilderern. Das Jagdrecht war in den abgelegenen Gebirgslagen kaum durchzusetzen. Das Wilderermuseum in Molln beleuchtet diese Schattenseite der Regionalgeschichte - vom Mittelalter bis heute. Im Nationalpark Kalkalpen erhebt sich bei Windischgarsten der Panoramaturm Wurbauerkogel. Von seiner Plattform aus reicht der Blick bei klarer Sicht bis zu 21 Zweitausender-Gipfeln.



Ein nostalgisches Highlight ist die Steyrtalbahn - Österreichs älteste Schmalspurbahn. Seit 1889 fährt sie durch das Tal, einst als Transportmittel für Holz und Eisen, heute als Museumsbahn zwischen Steyr und Grünburg.