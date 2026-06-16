Dokumentation
Das Erlauftal - aus der Reihe "Zwischen Fels und Fluss"
Wilde Natur, gelebte Geschichte und jahrhundertealte Tradition. Das alles verschmilzt im Erlauftal zu einer Landschaft voller Kraft, Tiefe und zeitloser Schönheit.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 20.07.2026
- 21:00 - 21:45 Uhr
Die Erlauf bahnt sich hier ihren Weg durch das Herz des Mostviertels und präsentiert eindrucksvoll die Kraft der Natur. Sie entspringt glasklaren Bergquellen und prägt bereits über Jahrhunderte hinweg eine Kulturlandschaft voller Tradition.
Vom alpinen Westen bis zu den Ausläufern der Alpen im Osten - Österreich ist ein Land der Täler. Mal durchziehen sie eindrucksvolle Gebirgslandschaften, mal führen sie durch sanfte Hügelketten und weite Ebenen. Lebensader dieser Regionen sind Bäche und Flüsse, die seit Jahrhunderten Natur, Menschen und Kultur prägen.
Eines dieser Täler ist das Erlauftal im Mostviertel - eine Landschaft, die von Wasser, Geschichte und Tradition geformt wurde. Als glasklare Quelle entspringt die Erlauf in den Bergen rund um den Ötscher und bahnt sich ihren Weg durch Wälder, Wiesen und felsige Gebirgslandschaften.
Am Fuße des mächtigen Berges, eingebettet in die stille Weite des Erlauftals, erhebt sich die Kartause Gaming - ein Ort, an dem Geschichte und Gegenwart ineinanderfließen. Gegründet im Jahr 1330 vom Habsburger Herzog Albrecht II., zählt sie bis heute zu den bedeutendsten Bauwerken der Region.
Hinter den alten Mauern befindet sich heute ein internationales Universitätsinstitut, das dem jahrhundertealten Ort neues Leben verleiht. Weiter flussabwärts öffnet sich das Tal zur traditionsreichen Stadt Scheibbs. Über Jahrhunderte war das Erlauftal ein bedeutendes Zentrum der Eisenverarbeitung. Die Bürgerhäuser der Stadt mit ihren historischen Zunftzeichen erinnern noch heute an diese Zeit.
Besonders das bekannte Sgraffitohaus erzählt vom einstigen Wohlstand der Eisenhändler. Fuhrwerke brachten Eisenwaren vom Erzberg nach Scheibbs und kehrten mit Lebensmitteln und Proviant zurück. Die alte Handelsstadt ist aber nicht nur für ihre Eisenvergangenheit bekannt.
Bis heute wird hier die Tradition der Scheibbser Keramik gepflegt, die fest zur kulturellen Identität der Region gehört. Wenige Kilometer weiter erreicht die Große Erlauf die Stadt Wieselburg. Hier trifft sie auf ihre Schwester, die Kleine Erlauf.
Zwei Wasserläufe vereinigen sich zu einem gemeinsamen Fluss - zwei Geschichten, die untrennbar miteinander verbunden werden. Mitten in dieser Landschaft liegt auch Schloss Stiebar.
Das Schloss spiegelt die wechselvolle Geschichte des Mostviertels wider und verbindet mittelalterliche Vergangenheit mit seiner heutigen Nutzung als private Residenz. Nach rund 40 Kilometern endet die Reise der Kleinen Erlauf in Wieselburg. Die Erlauf setzt ihren Weg weiter fort, vorbei an Wäldern, Wiesen und den letzten Ausläufern der Alpen.
In Pöchlarn wartet schließlich ein weiteres kulturgeschichtliches Kapitel des Tales. Hier begegnet man dem Erbe von Oskar Kokoschka, einem der bedeutendsten Künstler Österreichs. Seine Verbindung zur Region verleiht dem Erlauftal eine zusätzliche kulturelle Dimension.
Nach ihrem langen Weg durch das Mostviertel mündet die Erlauf schließlich in die Donau - ein Fluss, der Natur, Geschichte und Kultur des Tales seit Jahrhunderten verbindet.