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Das Bild zeigt eine weitläufige Landschaft im Erlauftal, das von sanften Hügeln und Feldern geprägt ist. Im Vordergrund sind Wege und eine kleine Siedlung zu sehen, die aus mehreren Wohnhäusern besteht. Ein Fluss, vermutlich die Erlauf, schlängelt sich durch die grüne Landschaft, flankiert von Bäumen. In der Ferne erheben sich Berge, die die Szene umrahmen und einen klaren Himmel über der Region zeigen. Auf der linken Seite des Bildes sind landwirtschaftliche Felder in verschiedenen Grüntönen zu erkennen, während auf der rechten Seite ein größerer Parkplatz und ein Industriegebäude sichtbar sind. Zusammen vermittelt das Bild einen Eindruck von der Kombination aus Natur und menschlicher Besiedlung, die für das Mostviertel charakteristisch ist.

Dokumentation

Das Erlauftal - aus der Reihe "Zwischen Fels und Fluss"

Wilde Natur, gelebte Geschichte und jahrhundertealte Tradition. Das alles verschmilzt im Erlauftal zu einer Landschaft voller Kraft, Tiefe und zeitloser Schönheit.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.07.2026
21:00 - 21:45 Uhr

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Teaser Zwischen Fels und Fluss

Zwischen Fels und Fluss

Die Erlauf bahnt sich hier ihren Weg durch das Herz des Mostviertels und präsentiert eindrucksvoll die Kraft der Natur. Sie entspringt glasklaren Bergquellen und prägt bereits über Jahrhunderte hinweg eine Kulturlandschaft voller Tradition.

Das Bild zeigt eine naturnahe Landschaft im Erlauftal. Im Vordergrund sind grüne, weiche Moosflächen sichtbar, die den Boden bedecken. Zwischen diesen Moosflächen fließt ein kleiner, klarer Fluss, der sanft über Steine gluckst. Es sind auch einige Pflanzen zu sehen, darunter eine kleine, aufrechte Pflanze mit frischen grünen Blättern. Im Hintergrund erkennt man einen dichten, bewaldeten Bereich mit hohen Bäumen, die in verschiedenen Grüntönen leuchten. Einige Äste sind quer über das Bild gelegt, und die Lichtverhältnisse sind sanft und beruhigend, was eine friedliche und idyllische Atmosphäre vermittelt. Diese Komposition spiegelt die alpine Ursprünglichkeit und die natürliche Schönheit des Mostviertels wider, wie sie in der Dokumentation "Zwischen Fels und Fluss" thematisiert wird.
Ursprung der Erlauf, Gemeindealpe.
Quelle: RANFILM

Vom alpinen Westen bis zu den Ausläufern der Alpen im Osten - Österreich ist ein Land der Täler. Mal durchziehen sie eindrucksvolle Gebirgslandschaften, mal führen sie durch sanfte Hügelketten und weite Ebenen. Lebensader dieser Regionen sind Bäche und Flüsse, die seit Jahrhunderten Natur, Menschen und Kultur prägen.

Eines dieser Täler ist das Erlauftal im Mostviertel - eine Landschaft, die von Wasser, Geschichte und Tradition geformt wurde. Als glasklare Quelle entspringt die Erlauf in den Bergen rund um den Ötscher und bahnt sich ihren Weg durch Wälder, Wiesen und felsige Gebirgslandschaften.

Das Bild zeigt eine Luftaufnahme der Stadt Scheibbs im Erlauftal, umgeben von einer beeindruckenden Landschaft. Im Vordergrund fließt ein schmaler Fluss, der von grünen Ufern gesäumt ist. Auf der linken Seite sind verschiedene Gebäude zu sehen, darunter Einfamilienhäuser mit roten Dächern und einige größere Bauwerke. Im Hintergrund erheben sich sanfte Hügel, die mit Bäumen und Wiesen bedeckt sind. Die Architektur der Stadt ist traditionell mit einer Mischung aus älteren und neueren Gebäuden. Die Atmosphäre wirkt ruhig und ländlich, unterstrichen von der klaren Natur und den historisch anmutenden Strukturen.
Scheibbs.
Quelle: RANFILM

Am Fuße des mächtigen Berges, eingebettet in die stille Weite des Erlauftals, erhebt sich die Kartause Gaming - ein Ort, an dem Geschichte und Gegenwart ineinanderfließen. Gegründet im Jahr 1330 vom Habsburger Herzog Albrecht II., zählt sie bis heute zu den bedeutendsten Bauwerken der Region.

Hinter den alten Mauern befindet sich heute ein internationales Universitätsinstitut, das dem jahrhundertealten Ort neues Leben verleiht. Weiter flussabwärts öffnet sich das Tal zur traditionsreichen Stadt Scheibbs. Über Jahrhunderte war das Erlauftal ein bedeutendes Zentrum der Eisenverarbeitung. Die Bürgerhäuser der Stadt mit ihren historischen Zunftzeichen erinnern noch heute an diese Zeit.

Das Bild zeigt eine beeindruckende Landschaft im Erlauftal. Im Vordergrund befindet sich der Erlaufsee, dessen Wasser in verschiedenen Blau- und Grüntönen schimmert. Die Wasseroberfläche ist ruhig und spiegelt die umgebenden Berge wider. Rund um den See erheben sich grüne Hügel und steile, bewaldete Berge, die von Nadelbäumen bewachsen sind. Ein pfadförmiger Strandbereich mit hellerer Sandfarbe ist an einer Seite des Sees sichtbar, wo einige kleine Boote auf dem Wasser liegen. Im Hintergrund sind weitere Berge und Waldflächen zu sehen, die die alpine Umgebung betonen. Die Atmosphäre des Bildes strahlt eine friedliche und naturnahe Umgebung aus, die das typische Landschaftsbild des Mostviertels widerspiegelt.
Erlaufsee.
Quelle: RANFILM

Besonders das bekannte Sgraffitohaus erzählt vom einstigen Wohlstand der Eisenhändler. Fuhrwerke brachten Eisenwaren vom Erzberg nach Scheibbs und kehrten mit Lebensmitteln und Proviant zurück. Die alte Handelsstadt ist aber nicht nur für ihre Eisenvergangenheit bekannt.

Bis heute wird hier die Tradition der Scheibbser Keramik gepflegt, die fest zur kulturellen Identität der Region gehört. Wenige Kilometer weiter erreicht die Große Erlauf die Stadt Wieselburg. Hier trifft sie auf ihre Schwester, die Kleine Erlauf.

Zwei Wasserläufe vereinigen sich zu einem gemeinsamen Fluss - zwei Geschichten, die untrennbar miteinander verbunden werden. Mitten in dieser Landschaft liegt auch Schloss Stiebar.

Das Schloss spiegelt die wechselvolle Geschichte des Mostviertels wider und verbindet mittelalterliche Vergangenheit mit seiner heutigen Nutzung als private Residenz. Nach rund 40 Kilometern endet die Reise der Kleinen Erlauf in Wieselburg. Die Erlauf setzt ihren Weg weiter fort, vorbei an Wäldern, Wiesen und den letzten Ausläufern der Alpen.

Das Bild zeigt eine Luftaufnahme der Erlaufmündung in die Donau. Im Vordergrund fließt der ruhige, grünlich schimmernde Fluss Erlauf, der in die breitere Donau mündet. Am Ufer sind bewaldete Bereiche sichtbar, die von einer Uferstraße begleitet werden. Im Hintergrund erstreckt sich eine weitläufige, hügelige Landschaft mit landwirtschaftlichen Flächen und vereinzelten Häusern. Die Sonne scheint hell und reflektiert auf der Wasseroberfläche, was eine funkelnde Wirkung erzeugt. Das Gesamtbild vermittelt einen Eindruck von natürlicher Schönheit und Harmonie zwischen Wasser und Land.
Erlauf Mündung in der Donau.
Quelle: RANFILM

In Pöchlarn wartet schließlich ein weiteres kulturgeschichtliches Kapitel des Tales. Hier begegnet man dem Erbe von Oskar Kokoschka, einem der bedeutendsten Künstler Österreichs. Seine Verbindung zur Region verleiht dem Erlauftal eine zusätzliche kulturelle Dimension.

Nach ihrem langen Weg durch das Mostviertel mündet die Erlauf schließlich in die Donau - ein Fluss, der Natur, Geschichte und Kultur des Tales seit Jahrhunderten verbindet.

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