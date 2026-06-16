Das Erlauftal - aus der Reihe "Zwischen Fels und Fluss"

Scheibbs.

Quelle: RANFILM

Am Fuße des mächtigen Berges, eingebettet in die stille Weite des Erlauftals, erhebt sich die Kartause Gaming - ein Ort, an dem Geschichte und Gegenwart ineinanderfließen. Gegründet im Jahr 1330 vom Habsburger Herzog Albrecht II., zählt sie bis heute zu den bedeutendsten Bauwerken der Region.



Hinter den alten Mauern befindet sich heute ein internationales Universitätsinstitut, das dem jahrhundertealten Ort neues Leben verleiht. Weiter flussabwärts öffnet sich das Tal zur traditionsreichen Stadt Scheibbs. Über Jahrhunderte war das Erlauftal ein bedeutendes Zentrum der Eisenverarbeitung. Die Bürgerhäuser der Stadt mit ihren historischen Zunftzeichen erinnern noch heute an diese Zeit.