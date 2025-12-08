Hauptnavigation

Ein roter Zug fährt in der Dämmerung über eine beleuchtete Brücke, umgeben von einer winterlichen Berglandschaft mit schneebedeckten Gipfeln.

Dokumentation

Winterwunderland Schweiz per Bahn - Arosa-Bahn: Die Wandelbare (2)

Mit der Bahn durchs Winterwunderland Schweiz. Auf Schienen geht es in die entlegensten Täler, auf die höchsten Berge, durch faszinierende Landschaften, vorbei an Menschen und ihren Geschichten. Dank unzähliger Tunnel und Viadukte ist die Region im Herzen der Alpen ein Paradies für Bahnreisende.

Seit 110 Jahren zuckelt die Arosabahn mit durchschnittlich 30 km/h von Chur, der Kantonshauptstadt Graubündens, in den berühmten Wintersportort Arosa. Erst als Tram durch die Altstadt von Chur, dann als Gebirgsbahn. Ihre Fahrt führt über spektakuläre Viadukte, vorbei an Wasserfällen und Wildbächen stetig den schneebedeckten Gipfeln von Arosa entgegen.

Arosa zählt heute zu den grössten und traditionsreichsten Wintersportorten der Schweiz. Am Ende des langgestreckten Tales Schanfigg gelegen, war es einst nur über Saumpfade erreichbar. Mit der Inbetriebnahme der Arosabahn 1914 öffnete sich das Tor zur Welt. Die Menschen hier aber haben sich Handwerk, Tradition und eine liebenswerte Exzentrik bewahrt. Die Reise durchs Schanfigg mit dem Lokführer-Duo Hans-Peter und Flavia Thöny - Vater und Tochter - ist reich an Höhepunkten: Atemberaubende Sonnenaufgänge, das imposante Langwieser-Viadukt oder die traditionelle Herstellung von Bündnerfleisch buhlen um die Aufmerksamkeit entlang der Route. An deren Ende noch ein Erlebnis wartet, das einem das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Ein Film von Sebastian Günther.

