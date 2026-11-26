Dokumentation
Winterliche Schweiz per Bahn (1)
Wengernalpbahn – die Waghalsige
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
Die Wengernalpbahn nimmt die Zuschauer mit auf eine spektakuläre Reise an den Fuss des berühmtesten Dreigestirns der Alpen: Eiger, Mönch und Jungfrau.
Mit 19 Kilometern die längste durchgehende Zahnradbahn der Welt, fungiert sie als unverzichtbare Lebensader für die Region.
Vom mystischen Lauterbrunnental führt sie hoch über den Wintersportort Wengen und die zauberhafte Wengernalp bis auf über 2000 Meter über Meer. Doch auch von der anderen Seite aus, von Grindelwald, führt ein Trassee hinauf auf die Passhöhe Kleine Scheidegg, man könnte sie auch das Vorzimmer von Eiger, Mönch und Jungfrau nennen. Vorbei am Berghaus Alpiglen geht die Reise an der senkrecht abfallenden Steilwand des Eigers bergan und lässt Passagiere wie Publikum staunen.
Seit 1892 ist die Wengernalpbahn eine Institution. Entlang der Schienen leben Menschen, deren Lebensentwürfe geprägt sind von der Region und ihrer Topografie.
Wie das sagenhafte Lauterbrunnen-Tal, das einst J.R.R. 1 Tolkien zu seiner Herr der Ringe-Trilogie inspiriert haben soll, das heute ein Mekka für Basejumper ist und den unrühmlichen Beinamen Tal des Todes trägt.
Grindelwald, einst und jetzt Wiege des Schweizer Alpintourismus ist immer noch Ausgangspunkt gewagter Besteigungen der Eigernordwand. Wird es diesmal gelingen, eine neue Route im Gedenken an verstorbene Alpinisten in den Fels zu legen?
Ein Film von Silvia Fleck.