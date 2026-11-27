Dokumentation
Winterliche Schweiz per Bahn (4)
Lötschbergbahn – Die Facettenreiche
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 04.12.2026
- 05:35 - 06:20 Uhr
Mit der Bahn durch die winterliche Schweiz. Auf Schienen geht es in die entlegensten Täler, auf die höchsten Berge, durch faszinierende Landschaften, vorbei an Menschen und ihren Geschichten.
Dank unzähliger Tunnel und Viadukte ist die Region im Herzen der Alpen ein El Dorado für Bahnreisende. In der neuen Staffel «Winterliche Schweiz per Bahn» warten vier weitere spektakuläre Schweizer Bahnen mit unverwechselbaren Reiseerlebnissen auf: Mit der Albulabahn, der Wengernalpbahn, dem Golden Pass Express und der Lötschbergbahn durch die winterliche Schweiz.
Die Lötschberg–Simplon-Achse zählt seit über hundert Jahren zu den bedeutendsten Bahnstrecken Europas und verbindet Bern mit dem Wallis und dem italienischen Domodossola. Die historische Lötschbergbahn entführt die Zuschauer von Spiez entlang des Thunersees ins Berner Oberland und hinein in eine eindrucksvolle Alpenwelt. Vorbei an steilen Felswänden, tiefen Tälern und traditionellen Bergdörfern beginnt eine Reise voller Kontraste und spektakulärer Aussichten.
Ab Frutigen steigt die Strecke stetig an und erreicht mit Kandersteg eines der bekanntesten Bergdörfer der Schweiz. Hier beginnt das Herzstück der historischen Alpenquerung: der Lötschbergtunnel. Bei seiner Eröffnung im Jahr 1913 galt er als Meisterwerk der Ingenieurskunst und als Symbol für die Verbindung von Nord und Süd über die Alpen.
Nach der Tunneldurchfahrt öffnet sich auf der Walliser Seite eine völlig neue Landschaft. Die berühmte Lötschberg-Südrampe schlängelt sich in grossen Kurven talwärts Richtung Brig und bietet immer wieder spektakuläre Ausblicke auf das Rhonetal und die umliegenden Viertausender. Unzählige Viadukte, Kehrtunnel und Brücken schmiegen sich an die steilen Berghänge und machen die Strecke bis heute zu einer der eindrucksvollsten Bahnlinien der Schweiz. Die kühn angelegten Bauwerke zeugen von der visionären Planung ihrer Erbauer.
Entlang der Strecke wechseln sich alpine Landschaften, sonnenverwöhnte Walliser Hänge und historische Dörfer ab. Palmen und italienisches Flair kündigen die Ankunft in Domodossola an – dem Tor zum Piemont und dem krönenden Abschluss einer der schönsten Bahnreisen Europas.