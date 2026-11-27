Dokumentation
Winterliche Schweiz per Bahn (3)
Golden-Pass Express – Der Exklusive
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 04.12.2026
- 05:10 - 05:35 Uhr
Mit der Bahn durch die winterliche Schweiz. Auf Schienen geht es in die entlegensten Täler, auf die höchsten Berge, durch faszinierende Landschaften, vorbei an Menschen und ihren Geschichten.
Dank unzähliger Tunnel und Viadukte ist die Region im Herzen der Alpen ein El Dorado für Bahnreisende. In der neuen Staffel «Winterliche Schweiz per Bahn» warten vier weitere spektakuläre Schweizer Bahnen mit unverwechselbaren Reiseerlebnissen auf: Mit der Albulabahn, der Wengernalpbahn, dem Golden Pass Express und der Lötschbergbahn durch die winterliche Schweiz.
Der Traum einer direkten Zugstrecke vom Genfer See bis nach Luzern ist über 100 Jahre alt. 2023 wurde die Verbindung bis Interlaken Wirklichkeit. Hier startet eine einzigartige Reise entlang von Seen und Flüssen, über verschneite Pässe und tiefe Schluchten bis zur schönsten Riviera der Schweiz.
Interlaken, eingebettet zwischen Brienzer- und Thunersee, gilt seit der Belle Époque als Tor zum Berner Oberland. Der Golden Pass Express folgt dem Thunersee bis nach Spiez, vorbei am markanten Niesen, der als höchste Pyramide der Schweiz gilt. Danach biegt die Strecke südwärts ins Simmental ab. In Zweisimmen geschieht etwas weltweit Einmaliges: Dank einer spektakulären Umspuranlage wechseln die Wagen automatisch von der Normal- auf die Schmalspur. Erst diese Technik ermöglicht seit 2023 die direkte Fahrt ohne Umsteigen bis an den Genfersee.
Im Winter zeigt sich das Saanenland von seiner glamourösen Seite. Rund um Gstaad trifft alpine Tradition auf internationalen Jetset. Das legendäre Internat Le Rosey öffnet exklusiv seine Türen. Nach dem so genannten Röstigraben wechselt nicht nur der Kanton, sondern auch die Sprache. Im französischsprachigen Teil der Strecke, lassen sich bekannte Käse, berühmte Künstler und bunte Ballone entdecken.
Den Abschluss bildet die spektakuläre Talfahrt hinunter nach Montreux: vorbei an Rebbergen, mit Blick auf den Genfersee und mit einem Hauch von Frühling, selbst mitten im Winter.