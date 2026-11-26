Auf die Passagiere wartet eine Reise der Superlative: Das Soliser Viadukt ist das höchste der Rhätischen Bahn und das Landwasserviadukt für viele das Schönste. Die Reisenden erleben ein Postkartenidyll, einst Kulisse für den Schweizer Filmklassiker Heidi. Zwischen Bergün und Preda überwindet die Albulabahn mehr als 400 Höhenmeter mittels Viadukten, Spiralund Kehrtunneln, die eine ingenieurtechnische Meisterleistung sind und den Blick freigeben auf eine der längsten Schlittelbahnen der Schweiz. Nach dem Albulatunnel erreicht die Bahn das Oberengadin und passiert die älteste Natureisbobbahn der Welt, die bis heute genutzt wird und auch Gästen offen steht. Und schliesslich erreichen die Reisenden am Ende ihrer Fahrt mit der Albulabahn die Ikone des mondänen Wintersports: St. Moritz.