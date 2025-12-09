Dokumentation
Winterhüttengeschichten - Unangemeldete Gäste fordern Hüttenwartin (5)
Unangemeldete Gäste fordern Stella Hell von der Oberaarjochhütte. Dario Andenmatten versucht mit Snowfarming das Wasserproblem auf der Britanniahütte zu entschärfen. Saisonschluss mit einer unangenehmen Überraschung für Daniel Sidler und Jill Lucas von der Jenatschhütte.
Am letzten Wochenende der Saison ist die kleine Oberaarjochhütte komplett ausgebucht. Plötzlich stehen zwei unangemeldete Gäste auf der Terrasse. Jetzt muss die Hüttenwartin Stella Hell sich entscheiden: Die Beiden wegschicken oder Platz in der ausgebuchten SAC-Hütte schaffen. Die Britanniahütte hat ein grosses Wasserproblem, das mit dem sogenannten Snowfarming gelöst werden soll. Der Hüttenwart Dario Andenmatten versucht mit einem riesigen Fleece den Schnee abzudecken, um so im Sommer Schmelzwasser zu gewinnen. Die Montage vom Fleece ist ein veritabler Kraftakt.
Es ist Saisonschluss auf der Jenatschhütte. Jill Lucas und Daniel Sidler kehren nach den langen Hüttenmonaten wieder zurück nach Hause. Wie immer hoffen sie, dass ihr auf dem Julierpass geparktes Auto nach der langen Hüttenzeit wieder anspringt. Was sie nicht wissen: diesen Winter führte der Hüttenweg direkt über ihr eingeschneites Auto – mit sichtbaren Folgen.