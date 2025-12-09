Winterhüttengeschichten - Todesgefahr im Lawinenhang (4)

Der Hang vor der Jenatschhütte ist gefährlich, hier starb bereits ein Hüttenwart in einer Lawine. Nun müssen die Hüttenwarte Jill Lucas und Daniel Sidler hilflos zusehen, wie eine Gruppe von Gästen im Schneesturm bei hoher Lawinengefahr fahrlässig in den Hang fährt. Das Dach der Oberaarjochhütte ist undicht, es tropft Wasser in den Massenschlag. So kann die SAC-Hütte keine Gäste beherbergen. Gesichert versucht der Hüttenwart Corsin Flepp das Loch im Dach zu suchen und reparieren. Hier oben auf 3250 m ü. M. ist dies eine gefährliche Aufgabe.