  3. Winterhüttengeschichten
  4. Winterhüttengeschichten - Todesgefahr im Lawinenhang (4)
Todesgefahr im Lawinenhang

Winterhüttengeschichten - Todesgefahr im Lawinenhang (4)

Eine Gruppe von Gästen fährt vor den Augen von Daniel Sidler durch den gefährlichen Lawinenhang vor der Jenatschhütte. Ein Loch im Dach der Oberaarjochhütte sorgt für nasse Matratzen. Nach seinem schweren Unfall wagt sich Dario Andenmatten von der Britanniahütte aus erstmals wieder auf die Ski.

09.12.2025
17:00 - 17:45 Uhr

Der Hang vor der Jenatschhütte ist gefährlich, hier starb bereits ein Hüttenwart in einer Lawine. Nun müssen die Hüttenwarte Jill Lucas und Daniel Sidler hilflos zusehen, wie eine Gruppe von Gästen im Schneesturm bei hoher Lawinengefahr fahrlässig in den Hang fährt. Das Dach der Oberaarjochhütte ist undicht, es tropft Wasser in den Massenschlag. So kann die SAC-Hütte keine Gäste beherbergen. Gesichert versucht der Hüttenwart Corsin Flepp das Loch im Dach zu suchen und reparieren. Hier oben auf 3250 m ü. M. ist dies eine gefährliche Aufgabe.

Bei der Abfahrt von seiner Britanniahütte hat sich Dario Andenmatten vor einem Jahr beide Achillessehnen gerissen. Nun wagt er sich zum ersten Mal seit dem Unfall wieder auf die Ski. Zusammen mit seiner Lebenspartnerin bricht er auf zu einer Skitour.

