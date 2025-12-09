Dokumentation
Winterhüttengeschichten - Grosse Sorgen: Schafft Hüttenwartin Stella den Aufstieg? (3)
Grosse Sorgen auf der Oberaarjochhütte: die dritte Hüttenwartin ist mit den Ski unterwegs und am späten Nachmittag immer noch nicht da. Frust für Daniel Sidler auf der Jenatschhütte, viele Gäste sagen in letzter Minute ab. Mitten in der Hochsaison streikt auf der Britanniahütte das Kassensystem.
- 09.12.2025
- 16:15 - 17:00 Uhr
Der Hüttenwart Daniel Sidler ärgert sich. Ständig sagen in letzter Minute Gäste ab, weil das Wetter schlecht ist. Eigentlich wäre die Jenatschhütte an Ostern komplett ausgebucht, nun werden die Hüttenwarte wohl alleine feiern müssen. Auf der Oberaarjochhütte machen sich Brigitte Parson und Corsin Flepp grosse Sorgen. Stella Hell, die dritte Hüttenwartin, will mit den Tourenski hoch zur Hütte. Am späten Nachmittag ist sie allerdings immer noch nicht da. Es ist nicht klar, ob sie es noch vor Einbruch der Dunkelheit auf die Hütte schafft. Nun müssen die beiden entscheiden, ob sie die Rettung aufbieten müssen oder nicht.
Auf der grossen Britanniahütte ist nach dem harzigen Saisonstart Hochsaison. Mitten im Trubel steigt plötzlich das Kassensystem aus, weil der Internetzugang streikt. Der Hüttenwart Dario Andenmatten versucht das Problem zu lösen.