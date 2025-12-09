Dokumentation
Winterhüttengeschichten - Ohne Gas eingeschneit auf 3250 m ü. M (2)
Mitten im Schneesturm geht auf der Oberaarjochhütte das Gas aus. Corsin Flepp muss die Flaschen freischaufeln. Wegen hoher Lawinengefahr ist Dario Andenmatten zum Saisonstart ohne Gäste auf der Britanniahütte. Ein vegetarisches Gericht sorgt für Ärger auf der Jenatschhütte.
Seit Tagen toben heftige Schneestürme und die Oberaarjochhütte (VS) ist nicht mehr zugänglich. Mitten im Sturm geht plötzlich das Gas zum Kochen aus. Ein kleines Problem das auf dieser Höhe für die Hüttenwarte ein grosses ist. Die Gasflaschen sind sieben Meter tief eingeschneit Dario Andenmatten arbeitet mit seinem Hüttenteam auf Hochdruck für die Saisoneröffnung. Mitten im Schneesturm machen sie alles bereit für die Gäste. Doch das Wetter wird immer schlechter und wegen der hohen Lawinengefahr ist die Hütte von der Umwelt abgeschnitten.
Jill Lucas und Daniel Sidler kochen auf der Jenatschhütte möglichst ohne Fertigprodukte und ohne Fleisch. Zum Eröffnungsabend gibt es das traditionelle vegetarische Gericht Pizzoccheri. Doch nicht alle Gäste schätzen dies.