Winterhüttengeschichten - Ohne Gas eingeschneit auf 3250 m ü. M (2)

Seit Tagen toben heftige Schneestürme und die Oberaarjochhütte (VS) ist nicht mehr zugänglich. Mitten im Sturm geht plötzlich das Gas zum Kochen aus. Ein kleines Problem das auf dieser Höhe für die Hüttenwarte ein grosses ist. Die Gasflaschen sind sieben Meter tief eingeschneit Dario Andenmatten arbeitet mit seinem Hüttenteam auf Hochdruck für die Saisoneröffnung. Mitten im Schneesturm machen sie alles bereit für die Gäste. Doch das Wetter wird immer schlechter und wegen der hohen Lawinengefahr ist die Hütte von der Umwelt abgeschnitten.