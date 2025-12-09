Dokumentation
Winterhüttengeschichten - Schneechaos und Unfallpech (1)
Brigitte Parson und Corsin Flepp haben auf der Oberaarjochhütte wegen Winterstürmen keine Gäste. Dario Andenmatten will nach doppeltem Achillessehnenriss zurück auf die Britanniahütte. Auf der Jenatschhütte hoffen Daniel Sidler und Jill Lucas, dass das Wasser nicht eingefroren ist.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 09.12.2025
- 14:50 - 15:30 Uhr
Wie ein Adlerhorst klebt die Oberaarjochhütte (VS) auf 3250 m ü. M. am Fels. Brigitte Parson und Corsin Flepp starten hier ihre erste Wintersaison als Hüttenwarte. Der Start ist denkbar schlecht: Heftige Winterstürme tosen um die SAC-Hütte und statt Gäste bewirten ist ständiges Schneeschaufeln angesagt.
Seit 2019 bewarten Jill Lucas und Daniel Sidler die Jenatschhütte im Bündnerland. Trotz ihrer Erfahrung sind sie jedes Mal nervös, wenn sie nach dem Sommer wieder zur Hütte hochsteigen. Zum Saisonstart besteht die Gefahr, dass die Wasserzufuhr komplett eingefroren ist.
Bei der Abfahrt von seiner Britanniahütte hat sich Dario Andenmatten beide Achillessehnen gerissen. Nach monatelangem Aufbautraining hofft er nun diesen Winter wieder auf der Britanniahütte, welche ein Ausgangspunkt der Haute-Route ist, verbringen zu können. Doch erst muss der Arzt grünes Licht dazu geben.