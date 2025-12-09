Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Winterhüttengeschichten
  4. Winterhüttengeschichten - Schneechaos und Unfallpech (1)
Daniel Sidler und Jill Lucas betreiben die Jenatschhütte im Bündnerland.

Dokumentation

Winterhüttengeschichten - Schneechaos und Unfallpech (1)

Brigitte Parson und Corsin Flepp haben auf der Oberaarjochhütte wegen Winterstürmen keine Gäste. Dario Andenmatten will nach doppeltem Achillessehnenriss zurück auf die Britanniahütte. Auf der Jenatschhütte hoffen Daniel Sidler und Jill Lucas, dass das Wasser nicht eingefroren ist.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.12.2025
14:50 - 15:30 Uhr

Wie ein Adlerhorst klebt die Oberaarjochhütte (VS) auf 3250 m ü. M. am Fels. Brigitte Parson und Corsin Flepp starten hier ihre erste Wintersaison als Hüttenwarte. Der Start ist denkbar schlecht: Heftige Winterstürme tosen um die SAC-Hütte und statt Gäste bewirten ist ständiges Schneeschaufeln angesagt.

Seit 2019 bewarten Jill Lucas und Daniel Sidler die Jenatschhütte im Bündnerland. Trotz ihrer Erfahrung sind sie jedes Mal nervös, wenn sie nach dem Sommer wieder zur Hütte hochsteigen. Zum Saisonstart besteht die Gefahr, dass die Wasserzufuhr komplett eingefroren ist.

Bei der Abfahrt von seiner Britanniahütte hat sich Dario Andenmatten beide Achillessehnen gerissen. Nach monatelangem Aufbautraining hofft er nun diesen Winter wieder auf der Britanniahütte, welche ein Ausgangspunkt der Haute-Route ist, verbringen zu können. Doch erst muss der Arzt grünes Licht dazu geben.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.