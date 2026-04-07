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Dokumentation

Wildes Überleben: Hoch in den Bäumen

Das Leben im Wald ist für die tierischen Bewohner mit ganz eigenen Chancen und Risiken verbunden. In Baumkronen und am Waldboden finden Nahrungsspezialisten reichlich Nahrung.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 31.05.2026

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Tier-Doku

Wildes Überleben

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Seitenansicht eines Rabengesichts: schwarzer Schnabel, schwarzes Fell und braune Augen.

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