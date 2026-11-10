Dokumentation
Die Jagd
Jäger und Gejagte: In Thailands Wildnis kämpfen Tiere täglich ums Überleben. Ob jagende Rothunde, lauernde Netzpythons oder geschickte Fluchtkünstler - jede Art setzt auf ihre eigene Strategie.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.03.2028
In Thailands Wildnis ist die Suche nach Nahrung eine tägliche Herausforderung. Während Raubtiere versuchen, ihre Beute aufzuspüren und zu überwältigen, müssen andere Tiere ihren Verfolgern entkommen. Dabei entscheiden unterschiedliche Jagdtechniken, besondere körperliche Fähigkeiten und geschickte Verhaltensweisen über den Erfolg. Die Naturdokumentation zeigt, wie vielfältig die Überlebensstrategien von Jägern und Gejagten sind.
Rothunde - gemeinsam auf Beutejagd
Rothunde, auch Asiatische Wildhunde genannt, leben in sozialen Rudeln und sind für ihre gemeinschaftliche Jagd bekannt. Durch ihr koordiniertes Vorgehen können sie auch Beutetiere erlegen, die deutlich größer sind als sie selbst. Innerhalb des Rudels spielen Zusammenarbeit und soziale Bindungen eine wichtige Rolle.
Die Raubtiere sind in verschiedenen Waldgebieten Süd- und Südostasiens heimisch. Ihre Jagdweise zeigt, wie erfolgreich gemeinschaftliches Handeln bei der Nahrungssuche sein kann. Die Dokumentation stellt die Rothunde als Vertreter jener Tiere vor, die ihre Überlebenschancen durch Zusammenarbeit verbessern.
Netzpythons - Jäger aus dem Hinterhalt
Die Netzpython gehört zu den längsten Schlangenarten der Welt und ist auch in Thailand verbreitet. Anders als die im Rudel jagenden Rothunde setzt sie vor allem auf Tarnung und Überraschung. Mit ihrem gemusterten Körper kann sie sich in ihrer Umgebung verbergen und auf geeignete Beute warten.
Hat die Schlange ein Beutetier gepackt, umschlingt sie es mit ihrem kräftigen Körper. Als Würgeschlange tötet sie ihre Beute durch das Unterbrechen des Blutkreislaufs. Anschließend kann sie dank ihres beweglichen Kiefers auch vergleichsweise große Tiere verschlingen.
Malaien-Gleitflieger - Flucht durch die Baumkronen
Nicht nur die Jäger haben besondere Fähigkeiten entwickelt. Auch ihre potenziellen Beutetiere nutzen erstaunliche Strategien, um Gefahren auszuweichen. Ein Beispiel ist der Malaien-Gleitflieger, ein baumbewohnendes Säugetier, das trotz seines Namens nicht aktiv fliegen kann.
Zwischen seinen Gliedmaßen und dem Schwanz erstreckt sich eine große Flughaut. Mit ihr kann der Gleitflieger weite Strecken von Baum zu Baum zurücklegen, ohne auf den Boden zu müssen. Diese Fähigkeit erleichtert die Fortbewegung in den Baumkronen und kann ihm helfen, Verfolgern zu entkommen.
Überlebensstrategien in Thailands Tierwelt
Ob gemeinschaftliche Jagd, geduldiges Lauern oder die Flucht durch die Luft: Thailands Wildtiere haben ganz unterschiedliche Wege entwickelt, um an Nahrung zu gelangen oder selbst nicht zur Beute zu werden. Auch kleinere Räuber und ihre besonderen Jagdtechniken gehören zur Vielfalt dieser Tierwelt.
Die zweite Folge von "Wildes Thailand" widmet sich dem täglichen Überlebenskampf zwischen Jägern und Gejagten. Sie zeigt, wie eng Nahrungssuche, Feindvermeidung und die Anpassung an den jeweiligen Lebensraum miteinander verbunden sind.